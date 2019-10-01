На торгах в пятницу котировки нефти Brent взлетели выше $60 после появления сообщений об атаке на иранский танкер в Красном море неподалеку от побережья Саудовской Аравии.

Нефть взлетела выше $60 после взрыва на иранском танкере

Экономика ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.

Гаджеты Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.

Технологии Через уязвимость в vBulletin взломаны форумы для секс-работников Оба форума работали под управлением устаревших версий vBulletin, и хакер подтвердил журналистам издания ZDNet, что использовал для атак свежую уязвимость CVE-2019-16759, обнаруженную и исправленную в форумном движке в конце сентября текущего года.

Политика Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2 На 7 октября в соответствии с Минскими соглашениями был запланирован отвод войск Украины и ополченцев из населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.

Гаджеты Intel прекращает производство своих самых забавных процессоров Omni-Path использовалась Intel в том числе в процессорах, и такие CPU выглядят весьма забавно, так как имеют дополнительный разъём.

Общество Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.

Технологии В Китае построили «безголовую» субмарину В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.

Общество Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.

Происшествия Жители Саратова несут цветы и игрушки к месту убийства девочки Жители Саратова устроили мемориал из цветов, мягких игрушек и свечей возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю девочку, передаёт корреспондент РИА Новости.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 10% Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).

Общество Роскачество не нашло качественных пивных напитков Вывод получился неутешительный: в нашей стране потребители часто вводятся в заблуждение из-за того, что у нас нет четких идентификационных признаков пивных напитков.

Наука CRISPR запрограммировали на уничтожение человеческих РНК-вирусов CRISPR запрограммировали на уничтожение человеческих РНК-вирусов, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Molecular Cell.

Экономика Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".

Происшествия В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов.

Авто Раскрыты все версии Kia Seltos для России На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.

Политика Зеленский пообещал, что вернет Крым после Донбасса Президент Украины пообещал вернуть Крым в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня защитника Украины.

Армия и оружие Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.

Футбол Гвардиола хочет видеть Руиса в «Манчестер Сити» Ранее сообщалось, что "Наполи" готов отпустить Руиса не меньше чем за 80 млн евро.

Политика МИД России разочаровал срыв разведения сил в Донбассе Департамент информации и печати МИД России сообщил о том, что в дипломатическом ведомстве «глубоко разочарованы» срывом повторного разведения сил и средств в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.

Политика Путин предложил странам СНГ создать общий финансовый рынок Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Ашхабаде выступил с инициативой создания финансового рынка, который будет способствовать повышению общей конкурентоспособности стран Содружества.