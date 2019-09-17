Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
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Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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Останки 20 человек обнаружили у ТРЦ в Краснодаре

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Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
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Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

Министерство природных ресурсов и экологии второй раз в истории оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов.
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На выборах в Израиле левоцентристы обходят партию Нетаньяху

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Известия 11:35
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В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
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«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть

Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
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Россия проиграет США в битве за рынок СПГ

США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru 15:33
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Стартовали съемки фильма Mortal Kombat

Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
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РБК 12:20
Происшествия

При взрыве в общежитии Златоуста погиб один человек

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На секретнейшем российском военном предприятии обнаружили 8 шпионов

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Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
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