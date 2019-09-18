Энергетика
РБКНефть за несколько минут подешевела на 5%
Мировые цены на нефть резко снизились — стоимость барреля нефти марки Brent за несколько минут упала более чем на 5%, достигнув на минимуме отметки $64,5. По сравнению с закрытием вчерашних торгов стоимость барреля Brent снизилась на 6,54%.
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Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM 07:21
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Армия и оружие
Комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили военные под Воронежем
Комплекс РЭБ военные использовали для прикрытия частей от ракетно-пушечного и высокочастотного вооружения, а также для «ослепления» противника – подавления радиоэлектронной разведки неприятеля и блокировки системы радиосвязи.
Горком 00:41
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 08:13
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес
Палату Анастасии Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Палату актрисы Анастасии Заворотнюк в частной московской больнице взяли под круглосуточную охрану.
Дни24 07:12
Здоровье
Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака
Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний.
РИА Новости 08:55
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 16 сентября в 13:58
Происшествия
Под Краснодаром нашли останки 20 человек
Под Краснодаром в районе торгово-развлекательного комплекса местные жители обнаружили останки около двух десятков человек, в том числе 20 черепов.
Российская газета 06:31
Политика
Киев не стал подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»
Представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 09:14
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Происшествия
Стал известен мотив сбросившей детей с моста москвички
Жительница Москвы, которая сбросила двух своих маленьких дочерей с моста в районе Некрасовка, могла быть не в себе после неудачной попытки устроить детей в детский сад, пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru 08:49
Гаджеты
Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России
ТАСС вчера в 17:17
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today вчера в 03:05
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 16 сентября в 06:11
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Кино
Постер будущего фильма о Харли Квинн появился в Сети
Американская актриса Марго Робби выложила в соцсеть постер со своим участием в грядущем фильме о безумном персонаже Харли Квинн "Хищные птицы".
VSE42.RU 00:06
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Политика
Кремль прокомментировал дело Павла Устинова
Кремль знает об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю власти, и принимает это к сведению, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 07:20
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18