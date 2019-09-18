Мировые цены на нефть резко снизились — стоимость барреля нефти марки Brent за несколько минут упала более чем на 5%, достигнув на минимуме отметки $64,5. По сравнению с закрытием вчерашних торгов стоимость барреля Brent снизилась на 6,54%.

Нефть за несколько минут подешевела на 5%

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