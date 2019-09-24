Энергетика
Profinance.ruНефть заметно подешевела из-за нападок Трампа на Китай
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:31, Вашингтон
Политика
Главой Нацполиции Украины назначили генерала Игоря Клименко
Клименко - генерал полиции, кандидат психологических наук, до своего назначения работал в должности заместителя главы Нацполиции Украины.
ТАСС 06:16
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 23 сентября в 02:07
Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»
В этом году Россию на конкурсе «Детское Евровидение» представят Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел.
Летидор 05:55
Политика
Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития.
Lenta.ru 02:49
Политика
Зеленский назвал разговор с Трампом «конфиденциальным»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом был «частным и конфиденциальным».
Росбалт 06:26
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Кино
Жертвы стрельбы на «Темном рыцаре» выступили против проката «Джокера»
Под текстом обращения подписались семьи жертв стрельбы в кинотеатре во время показа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана.
Культуромания 05:27
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Происшествия
Жителя Марий Эл обвинили в похищении и насилии над пятилетней девочкой
Следственный комитет Республики Марий Эл завершил расследование дела против 44-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении пятилетней девочки, сообщили в региональном управлении ведомства.
РИА Новости 05:17
Наука
Китай ограничит оборот электронных сигарет
Как сообщает Associated Press, Государственная табачная монополия КНР намерена уже в следующем месяце принять новые правила, которые будут распространяться на электронные сигареты и их упаковку.
Популярная механика вчера в 06:52
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений.
Известия вчера в 19:00
Технологии
Нейросеть Яндекса узнала страну по фотографии
N+1 вчера в 10:40
Волейбол
Российские волейболистки победили сборную Нидерландов на Кубке мира
В других матчах дня сборная Южной Кореи победила команду Сербии (3-1), американки оказались сильнее представительниц Доминиканской Республики (3-0), аргентинки - камерунок (3-2), китаянки - спортсменок из Кении (3-0).
ТАСС вчера в 06:44
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Путешествия
В Пулково представили список стран для полетов по «открытому небу»
Петербургский аэропорт планирует получить статус «открытого неба». Это значит, что в Пулково может стать больше прямых международных рейсов.
КП - Санкт-Петербург 05:57
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Культура
Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников
Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.
Говорит Москва 05:41
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05