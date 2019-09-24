Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruНефть заметно подешевела из-за нападок Трампа на Китай

Цены на нефть заметно снизились по итогам торгов во вторник, 24 сентября.
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Трамп подливает масла в огонь нефтяных цен

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Нефть заметно подешевела из-за нападок Трампа на Китай

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
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Как сообщает Associated Press, Государственная табачная монополия КНР намерена уже в следующем месяце принять новые правила, которые будут распространяться на электронные сигареты и их упаковку.
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Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
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В Кирове пресекли массовое убийство в школе

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Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
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МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений.
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Нейросеть Яндекса узнала страну по фотографии

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Российские волейболистки победили сборную Нидерландов на Кубке мира

В других матчах дня сборная Южной Кореи победила команду Сербии (3-1), американки оказались сильнее представительниц Доминиканской Республики (3-0), аргентинки - камерунок (3-2), китаянки - спортсменок из Кении (3-0).
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По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
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Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
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Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
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