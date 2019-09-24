Энергетика
Profinance.ruНефть заметно подешевела из-за нападок Трампа на Китай
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:24
Экономика
Счетная палата обеспокоена ростом цен на продукты в России
Рост цен на ряд продуктов питания в России в текущем году на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает некоторое беспокойство, заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс, выступая в Госдуме.
ПРАЙМ 06:10
Политика
Глава Верховного суда призвал изучить запись задержания Павла Устинова
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дополнительно изучить видеозапись задержания актера Павла Устинова во время несогласованной протестной акции 3 августа.
Общая газета.RU вчера в 07:57
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Политика
Правительство одобрило запрет на клетки в судах
Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Политика
Зеленский назвал конфиденциальными свои переговоры с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "частными и конфиденциальными" его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает CNN в среду.
Интерфакс 05:43
Происшествия
По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских
Москва 24 23 сентября в 10:26
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 23 сентября в 13:09
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня вчера в 09:20
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета вчера в 07:57
Происшествия
Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына
Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
РБК 05:21
Здоровье
Минздрав: «Зарплата медработников в Сатке соответствует нагрузке»
«При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Челябинск Сегодня 23 сентября в 22:53
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Кабмин Украины назначил нового главу Национальной полиции
Кабинет министров Украины назначил главой Нацполиции генерала Игоря Клименко, который ранее занимал должность замглавы этого ведомства, сообщила в среду пресс-служба МВД.
РИА Новости 06:26
Технологии
К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов
По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки.
Online47.ru 01:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк чуть не погибла при родах, рассказал экс-супруг
Экс-супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал о проблемах при родах их совместных детей - Анны и Майкла.
Газета.Ru 05:44
Общество
Историки выступили в поддержку фигурантов «московского дела»
Историки, преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники исторических факультетов опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела» и пересмотреть уже вынесенные приговоры.
Коммерсантъ 04:58
Происшествия
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Футбол
Гвардиола заступился за Силву, которого обвинили в расизме
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал проверку FA в отношении хавбека Бернарду Силвы, которого из-за поста про защитника Бенджамина Менди обвинили в расизме.
Евро-футбол.ру 05:27
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
В порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Об этом сообщила местная полиция.
RT на русском 05:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21