Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruНефть заметно подешевела из-за нападок Трампа на Китай

Цены на нефть заметно снизились по итогам торгов во вторник, 24 сентября.
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Трамп подливает масла в огонь нефтяных цен

ПРАЙМ06:21

Нефть заметно подешевела из-за нападок Трампа на Китай

Profinance.ruвчера в 15:36

Трамп оказался «суфлерозависимым» и перепутал слова в речи на ГА ООН

РЕН ТВвчера в 11:59
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Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:24
Экономика

Счетная палата обеспокоена ростом цен на продукты в России

Рост цен на ряд продуктов питания в России в текущем году на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает некоторое беспокойство, заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс, выступая в Госдуме.
ПРАЙМ 06:10
Политика

Глава Верховного суда призвал изучить запись задержания Павла Устинова

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дополнительно изучить видеозапись задержания актера Павла Устинова во время несогласованной протестной акции 3 августа.
Общая газета.RU вчера в 07:57
Политика

Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Политика

Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Происшествия

В Кирове пресекли массовое убийство в школе

В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Общество

Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Политика

Правительство одобрило запрет на клетки в судах

Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Армия и оружие

В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Политика

Зеленский назвал конфиденциальными свои переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "частными и конфиденциальными" его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает CNN в среду.
Интерфакс 05:43
Происшествия

По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

Москва 24 23 сентября в 10:26
Происшествия

Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 23 сентября в 13:09
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня вчера в 09:20
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета вчера в 07:57
Происшествия

Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына

Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
РБК 05:21
Здоровье

Минздрав: «Зарплата медработников в Сатке соответствует нагрузке»

«При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Челябинск Сегодня 23 сентября в 22:53
Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения

Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Энергетика

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

Кабмин Украины назначил нового главу Национальной полиции

Кабинет министров Украины назначил главой Нацполиции генерала Игоря Клименко, который ранее занимал должность замглавы этого ведомства, сообщила в среду пресс-служба МВД.
РИА Новости 06:26
Технологии

К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов

По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки.
Online47.ru 01:59
Шоу-бизнес

Заворотнюк чуть не погибла при родах, рассказал экс-супруг

Экс-супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал о проблемах при родах их совместных детей - Анны и Майкла.
Газета.Ru 05:44
Общество

Историки выступили в поддержку фигурантов «московского дела»

Историки, преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники исторических факультетов опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела» и пересмотреть уже вынесенные приговоры.
Коммерсантъ 04:58
Происшествия

Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира

Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Футбол

Гвардиола заступился за Силву, которого обвинили в расизме

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал проверку FA в отношении хавбека Бернарду Силвы, которого из-за поста про защитника Бенджамина Менди обвинили в расизме.
Евро-футбол.ру 05:27
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Происшествия

В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер

В порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Об этом сообщила местная полиция.
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Анастасия Заворотнюк оформила завещание

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
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Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
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