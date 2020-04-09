Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.

с чего всё началось

По данным The Wall Street Journal, Эр-Рияд заявил о готовности сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки от апрельских показателей; Москва — на 2 млн баррелей. Напомним, цены на нефть обрушились до 30 долларов за баррель и ниже в марте этого года, когда сорвалась сделка ОПЕК+.

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