Энергетика
ФАНРоссия и Саудовская Аравия согласились сократить добычу нефти
По данным The Wall Street Journal, Эр-Рияд заявил о готовности сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки от апрельских показателей; Москва — на 2 млн баррелей. Напомним, цены на нефть обрушились до 30 долларов за баррель и ниже в марте этого года, когда сорвалась сделка ОПЕК+.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.ТАСС09 апреля в 14:52
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СМИ сообщили о договоренности между странами ОПЕК+ сократить добычу нефти на 23%
Известия09 апреля в 14:18
Россия и Саудовская Аравия сократили добычу нефти на 2,5 миллионов баррелей в сутки
Комсомольская правда09 апреля в 16:23
На ОПЕК+ поставили вопрос о сокращении добычи на 20 млн баррелей
Московский Комсомолец09 апреля в 10:41
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