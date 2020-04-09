Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.

с чего всё началось

Переговоры представителей нефтедобывающих государств о сокращении добычи нефти ради стабилизации рынка энергоресурсов и повышения цен, которые начались днем 9 апреля в формате видеоконференции, завершились заключением соответствующего соглашения.

Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти

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