Энергетика

РидусРидусНефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти

Переговоры представителей нефтедобывающих государств о сокращении добычи нефти ради стабилизации рынка энергоресурсов и повышения цен, которые начались днем 9 апреля в формате видеоконференции, завершились заключением соответствующего соглашения.
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с чего всё началось

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.
ТАСС09 апреля в 14:52

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Страны ОПЕК+ договорились: добычу нефти предстоит сократить - видео

Sputnik Молдова03:57

СМИ узнали о согласии участников ОПЕК+ с новой сделкой по сокращению добычи

Известия09 апреля в 16:06

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти. Предварительные итоги переговоров

Телеканал 360°вчера в 02:18

СМИ сообщили о заключении новой нефтяной сделки ОПЕК+

РБК09 апреля в 15:55

WSJ: страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти

РИА Новости09 апреля в 16:17

Эхономика: Предварительное соглашение достигнуто

Эхо Москвы02:31

Россия согласилась сократить нефтедобычу с одним условием

Русская Планета09 апреля в 02:12
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