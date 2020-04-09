Энергетика
РидусНефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
Переговоры представителей нефтедобывающих государств о сокращении добычи нефти ради стабилизации рынка энергоресурсов и повышения цен, которые начались днем 9 апреля в формате видеоконференции, завершились заключением соответствующего соглашения.
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Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.ТАСС09 апреля в 14:52
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СМИ узнали о согласии участников ОПЕК+ с новой сделкой по сокращению добычи
Известия09 апреля в 16:06
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти. Предварительные итоги переговоров
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Нефтяной гнев: сенаторы США угрожают Саудовской Аравии дипломатическим возмездием в условиях ценовой войны
Американские сенаторы в беседе с послом Саудовской Аравии пригрозили пересмотреть дипломатические отношения с королевством.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
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«Челси» собирается продать Канте
90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт вчера в 12:40
Общество
В Тульской области скорректированы меры по борьбе с коронавирусом
Алексей Дюмин внес изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
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УАЗ напомнил о внедорожнике УАЗ-3172
Ульяновский автозавод напомнил в своих соцсетях об очередной интересной модели, которая, несмотря на все свои плюсы, так и не стала серийной.
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Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о подготовке правительством новых мер поддержки малого и среднего бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
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Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
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Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ 11:58
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В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин
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Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
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Новые симптомы коронавируса обнаружили
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью ТАСС рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в стране.
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В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
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«Реал Сосьедад» первым в Ла Лиге возобновит тренировки
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Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
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Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин
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В Ярославле перенесли празднование Дня войск противовоздушной обороны
В Ярославле перенесли празднование Дня войск противовоздушной обороны. Он выпадает на предстоящее воскресенье 12 апреля.
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