Энергетика

РидусРидусНефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти

После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
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Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 млн баррелей в день

РБК17:42

Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 млн б/с

News.ru17:00

WSJ: страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти

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Российская газета15:12

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

ТАСС14:52

Россия и Саудовская Аравия сократили добычу нефти на 2,5 миллионов баррелей в сутки

Комсомольская правда16:23
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Танцовщик Сергей Полунин 10 апреля исполнит балет Sacre в концертном зале "Зарядье" в режиме онлайн, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.
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