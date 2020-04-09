Энергетика
РидусНефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
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Россия и Саудовская Аравия сократили добычу нефти на 2,5 миллионов баррелей в сутки
Комсомольская правда16:23
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