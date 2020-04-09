Энергетика
РИА НовостиВ РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, при этом хочет снижения добычи еще на пять миллионов баррелей в сутки от стран G20, не входящих в альянс.
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Комментарии
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о ряде изменений в правилах игры.
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Суды США и Израиля рассматривают целый ряд коллективных исков, поданных против властей Китая.
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Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Общество
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд
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В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
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Студия Marvel перекроила расписание для своих фильмов и сериалов в связи с падемией коронавируса COVID-19: с ранее объявленных дат ушли «Чёрная Вдова», «Вечные», «Шанг-Чи», «Тор 4», «Чёрная Пантера 2» и «Капитан Марвел 2», остановились съёмки сериалов «Сокол и Зимний Солдат», «ВандаВижен» и «Локи».
Общество
Начался прием заявлений на выплату 5000 рублей на детей до 3 лет
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
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Энергетика
Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики
Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Общество
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Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
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В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Экономика
Список системообразующих предприятий утвердили в Иркутской области
Перечень из 100 региональных компаний сформировали из предприятий, которые обеспечивают наибольший вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области, в том числе по уровню объемов промышленного производства, выполненным работам, оказанным услугам, налоговым отчислениям в бюджет Приангарья, численности занятых.
Общество
Петербургский ресторатор выдвинул ультиматум властям из-за режима самоизоляции
Ранее сообщалось, что индекс самоизоляции петербуржцев продолжает снижаться.
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
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Происшествия
Подозреваемый в афере на 3 млн рублей отправлен под домашний арест
Предполагается, что Алексей Тарабурин получил в кафе на Арбате 3 млн рублей от женщины под предлогом прекращения уголовного дела в отношении ее супруга.
Общество
«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Экономика
Добычу нефти сократят. Что это значит для курса рубля и российской экономики
Напомним, нефть стала заметно дешеветь в начале марта. В результате резко ослаб курс рубля.
Киберспорт
Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 объявили о бесплатных выходных
Разработчики Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 анонсировали бесплатные выходные в Steam.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.