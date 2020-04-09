Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.

с чего всё началось

После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.

Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти

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