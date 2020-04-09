Энергетика

РидусРидусНефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти

После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
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Назван срок завершения пандемии коронавируса в России.
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В Воронежской области рассказали, как заразились COVID-19 новые пациенты

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе 12 - в Воронежской области.
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