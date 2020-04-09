Энергетика
ИзвестияСМИ сообщили о дискуссиях стран ОПЕК+ по поводу распределения квот
Страны — участницы ОПЕК+ на совместной телеконференции обсуждают распределение индивидуальных квот по сокращению добычи нефти. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Комментарии
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Политика
Джо Байден оказался популярнее Трампа
Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден оказался популярнее действующего главы государства Дональда Трампа.
Общество
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Армия и оружие
ВКС России активизировались в Идлибе
Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Наука
Водная суспензия графена упростила нанесение электродов суперконденсатора
Ученые пытаются бороться с уменьшением площади поверхности во время производства суперконденсатора, но нанесение электрода очень зависит от того, как пересобираются отдельные листы графена из прекурсора в итоговую пористую структуру.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал о злобных нападках из-за заражения коронавирусом
Певец Лев Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции.
Здоровье
Врач больницы Филатова рассказала об осложнениях COVID-19 у детей
Врачам приходится заниматься не только лечением детей, но и успокаивать слишком нервничающих родителей.
Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Авто
Lexus показал обновленное купе Lexus LC500
Компания Lexus представила обновленное купе Lexus LC500.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине.
Здоровье
В Саратовской области выявили еще четыре новых случая коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на четыре человека, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
Политика
Путин освободил от должности замглавы МВД Романова
Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Наука
Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна
Исследователи из Японии получили экспериментальное доказательство гипотезы Альберта Эйнштейна, согласно которой время ускоряется при ослаблении гравитации.
Кино
Все фильмы «Дау» будут доступны онлайн с апреля
Проект «Дау» был представлен в 2019 г. в Париже и состоит из десяти фильмов.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
В Нижегородской области умер третий пациент с коронавирусом
В региональном правительстве сообщили, что на сегодняшний день в области зарегистрировано 87 подтвержденных случаев заражения — 14 нижегородцев выздоровели после заболевания коронавирусом и выписаны из больницы Мы собираем всю информацию о коронавирусной инфекции в Нижегородской области в онлайн-трансляции.
Культура
Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее
Армия и оружие
«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 на 2020 год
Российский концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.
Общество
Путин объявил о соцвыплатах потерявшим работу и семьям с детьми
Семьям, в которых родители являются временно безработными, дополнительно выплатят ещё по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка в течение трех месяцев.
Общество
Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице
Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Общество
В России упрощается порядок регистрации безработных
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Общество
Петербургский ресторатор выдвинул ультиматум властям из-за режима самоизоляции
В Санкт-Петербурге некоторые предприниматели начали открыто высказывать свое недовольство введенными властями карантинными мерами.
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Единоборства
Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Пельменем
Боец ММА Зулузиньо выступил в шоу «Каменные лица» – соревнованиях по спортивным пощечинам.
Общество
Эрмитаж показал жизнь музейных котов в самоизоляции
Государственный Эрмитаж показал всем желающим, чем занимаются музейные коты на самоизоляции.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.