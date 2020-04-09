Страны — участницы ОПЕК+ на совместной телеконференции обсуждают распределение индивидуальных квот по сокращению добычи нефти. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах.

СМИ сообщили о дискуссиях стран ОПЕК+ по поводу распределения квот

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