Энергетика
РидусНефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
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Эксперт назвал условие устойчивого соглашения стран о снижении добычи нефти
Lenta.ru07 апреля в 16:57
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