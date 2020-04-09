Энергетика
РидусНефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Общество
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Политика
Путин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приблизились к сделке по нефти
В процессе переговоров в формате ОПЕК+ главные участники, Россия и Саудовская Аравия, сумели снять основные противоречия и приблизились к сделке по ограничению добычи нефти.
Общество
В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года
Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Происшествия
В Сочи бомжи избили казаков, вывозивших их из города
В Сочи 28 бездомных избили казаков и сбежали от них, сообщают местные СМИ.
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel Alder Lake-S могут выйти уже в этом году
Сообщается, что процессоры Alder Lake-S относятся к 10-нм продуктам, которые компания должна выпустить в течение 2020 года.
Футбол
Футболисты мира подешевели на 9,22 млрд евро
Повлияло понижение рыночной стоимости и на РПЛ: общая цена игроков Лиги упала на 213 миллионов евро и сейчас не доходит даже до миллиарда.
Политика
Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг Минобороны России.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Политика
Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Общество
Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля
Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Энергетика
Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Технологии
Производитель блокаторов вирусов прекратил их выпуск «по этическим причинам»
Блокатор вирусов перестали производить. Разработчики заявили, что процесс остановлен «по этическим причинам».
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка»
Дочери голливудской актрисы Миллы Йовович зажигательно спели детскую песню «Антошка».
Здоровье
В Саратовской области увеличилось число заболевших коронавирусом
Накануне из больницы в Саратове был выписан ребенок болевший коронавирусом.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Происшествия
В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы
Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Общество
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Экономика
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели
Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент Российской Федерации Владимир Путин согласовал постановление о дополнительных выплатах для семей, в которых есть несовершеннолетние дети.