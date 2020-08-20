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Российская газета
Российская газета

Нефтегазовые доходы дали меньше трети поступлений в бюджет в 2020 году

В первом полугодии 2020 года в общем объеме поступлений в бюджет России доля нефтегазовых доходов оказалась меньше 30%. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты. За аналогичный период 2019 года их доля составляла более 43%.В источнике
С чего всё началось
В первом полугодии 2020 года доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета составила 29,3%, следует
 из доклада Счетной палаты (СП).
Коммерсантъ22:34
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Доходы от нефтегазовой промышленности в России сократились

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Нефтегазовые доходы дали меньше трети поступлений в бюджет в 2020 году

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Доля нефтегазовых доходов в поступлениях в бюджет РФ снизилась до 29,3%

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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
RT на русском13:26
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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

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Ведомости13:32
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Штаб Навального просит Кремль помочь с переводом в европейскую клинику

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RuNews24.ru11:10
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