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Российская газета
Российская газета

Нефтегазовые доходы дали меньше трети поступлений в бюджет в 2020 году

В первом полугодии 2020 года в общем объеме поступлений в бюджет России доля нефтегазовых доходов оказалась меньше 30%. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты. За аналогичный период 2019 года их доля составляла более 43%.В источнике
С чего всё началось
В первом полугодии 2020 года доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета составила 29,3%, следует
 из доклада Счетной палаты (СП).
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