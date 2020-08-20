Нефтегазовые доходы дали меньше трети поступлений в бюджет в 2020 году

Вестник Кавказа 8

В первом полугодии 2020 года в общем объеме поступлений в бюджет России доля нефтегазовых доходов оказалась меньше 30%. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты. За аналогичный период 2019 года их доля составляла более 43%.