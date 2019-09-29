Футбол
Sport24.ru«Нефтехимик» нанес «Торпедо» второе поражение в сезоне
ФНЛ, сегодня
Стадион «Нефтехимик»
Илья Петров
|81′
На 81-й минуте забил Илья Петров. Команда Сергея Игнашевича, потерпевшая второе поражение в сезоне, остается на первой строчке в таблице ФНЛ с 37 очками. «Нефтехимик» (23) занимает 8-е место.
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