На 81-й минуте забил Илья Петров. Команда Сергея Игнашевича, потерпевшая второе поражение в сезоне, остается на первой строчке в таблице ФНЛ с 37 очками. «Нефтехимик» (23) занимает 8-е место.

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Общество Рената Литвинова прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже Рената Литвинова прошлась по подиуму в Париже. Режиссер появилась на Неделе моды в наряде от любимого бренда Balenciaga.

Футбол Гаттузо может возглавить «Дженоа» Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать новым наставником «Дженоа».

Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Политика Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Политика На Украине заявили об усилении позиций России в мире На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Политика Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Футбол Капитан «Спартака» Джикия высказался об отставке Кононова Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда.

Политика СМИ узнали об интересе Волкера насчет военной помощи Украине Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занималась производством противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Политика Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Политика Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.

Политика Захарова призвала Вашингтон обнародовать стенограммы переговоров Обамы Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США опубликовать стенограммы выступлений и телефонных разговоров бывшего американского лидера Барака Обамы.

Политика NYT: Трамп пытался обвинить Украину во вмешательстве в выборы Президент США Дональд Трамп искал доказательства того, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, несмотря на выводы разведки и Минюста о причастности России.

Политика Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.

Происшествия Два человека погибли при падении автомобиля в Москву-реку Автомобиль упал в Москву-реку в центре столицы, в результате погибли два человека.

Автоспорт Ferrari пожертвовала победой в Гран-при России ради безопасности Феттеля Режим виртуального автомобиля безопасности позволил пилотам Mercedec Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу сэкономить время на пит-стопе и опередить в борьбе за первое место напарника Феттеля по Ferrari Шарля Леклера.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Культура Хидэо Кодзима снимется в «Вечернем Урганте» Хидэо Кодзима станет гостем программы «Вечерний Ургант». Об этом было объявлено в твиттере программы.