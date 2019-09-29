Футбол
Чемпионат«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Стадион «Нефтехимик»
Илья Петров
|81′
«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча состоялась на стадионе «Рубин» в Казани. Итоговый счёт матча — 1:0. Вырвать победу хозяевам удалось на 81-й минуте встречи.
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