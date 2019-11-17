Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик» в матче ФНЛ

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Текстильщик» принимал «Нефтехимик». Встреча прошла в Иваново на стадионе «Текстильщик» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором первого гола стал защитник «Нефтехимика» Лев Потапов, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте.
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