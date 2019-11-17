Футбол
Реальное время«Нефтехимик» в гостях обыграл «Текстильщик»
"Нефтехимик" в гостевом матче чемпионата ФНЛ обыграл ивановский "Текстильщик" (2:1). Нижнекамцы дважды отличились в первом тайме, голами отметились Потапов и Уридия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Общество
В хабаровском аэропорту некоторые рейсы задерживаются из-за метели
Рейсы в несколько городов и поселений задерживаются в хабаровском аэропорту из-за непогоды, накрывшей дальневосточные регионы.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Политика
Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Происшествия
В Махачкале произошла массовая драка из-за девушки
Десятки молодых людей приняли участие в массовом побоище в столице Дагестана Махачкале.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале архивное фото, на котором она запечатлена в компании доцента Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Экономика
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Культура
5 сериалов, сюжет которых захватит так, что оторваться будет невозможно
Страна: США Рейтинг кинопоиска: 7.2 IMDb: 7.5 Жанр: драма, детектив В семье политического деятеля бесследно исчезает 8 летний сын, которого считают убитым.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Политика
США поддерживают протесты в Иране
Соединенные Штаты поддерживают протесты в Иране и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Кети Топурия опубликовала первое фото со Львом Деньговым
Долгое время Кети Топурия никак не комментировала свою личную жизнь, публикуя только интригующие фото, на которых была видна мужская рука.
Политика
В Белоруссии состоялись парламентские выборы
Армия и оружие
Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
Футбол
Гендиректор ЦСКА рассказал о желаемых изменениях в российском футболе
Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, чтобы хотел изменить в российском футболе.
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Наука
Ученые нашли на Земле самое мертвое место
Ученые обнаружили самое мертвое место на Земле, оно находится на северо-востоке Эфиопии, около вулкана Даллол.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»
Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
Здоровье
Повышающие риск преждевременной смерти факторы назвали кардиологи
Какие факторы повышают риск ранней смерти от сердечных заболеваний, читайте в нашем материале.
Здоровье
Перечислены продукты для укрепления суставов
Чаще всего боль в суставах вызвана нарушением обмена веществ в хрящевой ткани. По словам медиков, облегчить боль могут 3 продукта.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза
Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Общество
СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака
Семья казака Григория Цуркану в мае 2019 года получила свидетельство о смерти военного, который до этого считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".