Футбол

Реальное времяРеальное время«Нефтехимик» в гостях обыграл «Текстильщик»

"Нефтехимик" в гостевом матче чемпионата ФНЛ обыграл ивановский "Текстильщик" (2:1). Нижнекамцы дважды отличились в первом тайме, голами отметились Потапов и Уридия.
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«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик», продлив беспроигрышную серию

Sport24.ru06:54

Текстильщик - Нефтехимик: прогноз Антона Буглакова 17 ноября 2019

Ставка TV01:20

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Текстильщик»

Спорт-Экспресс06:53

«Текстильщик» проиграл в Иванове «Нефтехимику»

IvanovoNews06:54

«Текстильщик» отыграл 24-й тур первенства ФНЛ. Итоги матча

Ивтелерадио07:10

«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик» в матче ФНЛ

Чемпионат07:07

Очередное домашнее поражение «Текстильщика»

Слухи и Факты06:49
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Политика

Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией

Ожидается, что в Москве президент России Владимир Путин и его белорусский колленга Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.
REGNUM 10:08
Политика

Кремль заявил о возможной встрече «нормандской четверки» до конца года

Лидеры Германии, Франции, России и Украины могут провести встречу в «нормандском формате» до конца 2019 года.
Телеканал 360° 07:08
Финансы

Эксперт назвал границы курса доллара на неделю

На следующей неделе курс доллара, скорее всего, останется в рамках сложившегося узкого коридора 63.5-64.5.
Свободная Пресса 05:26
Фигурное катание

Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
RT на русском 05:17
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Политика

Тбилиси вновь охватили акции протеста

Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Lenta.ru 09:13
Политика

Выборы в парламент Белоруссии признаны состоявшимися

Выборы в Белоруссии проходят по мажоритарной системе. В 110 округах выбирают 110 депутатов.
Новые Известия 08:00
Кино

Мединский поддержал красивую эротику в кино

Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя откровенные сцены в фильме «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино.
News.ru 09:51
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru вчера в 03:08
Происшествия

Полицейского ранили стрелой в ходе протестов в Гонконге

Изобретательность протестующих в Гонконге не перестает удивлять. Так, сотрудник полиции получил ранение в голень выпущенной из лука стрелой.
Российская газета 03:56
Политика

Главу фракции партии Зеленского обвинили в сокрытии американского гражданства

Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия имеет двойное гражданство и скрыл эту информацию при подаче документов кандидата в депутаты перед выборами в парламент: с таким обвинением выступил бывший нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.
Вести.Ru 07:57
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Происшествия

В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
РИА Новости 09:26
Общество

На аукционе в Москве продали картину Шагала за 10 млн рублей

ТАСС 08:04
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Происшествия

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес

Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа

Супруга спортсмена прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует.
StarHit.ru вчера в 10:00
Наука

Ученые нашли на Земле самое мертвое место

Ученые обнаружили самое мертвое место на Земле, оно находится на северо-востоке Эфиопии, около вулкана Даллол.
МедиаПоток 06:33
Хоккей

«Трактор» вновь проиграл «Автомобилисту»

Челябинцам изменить ситуацию не удалось. Напомним, что до этого «Трактор» и «Автомобилист» также встречались в Челябинске.
Челябинск Сегодня 09:13
Происшествия

В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам

Lenta.ru 08:36
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Происшествия

Пассажирский автобус сбил женщину с ребенком на западе Москвы

Известия 07:26
Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Lenta.ru 04:57
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Теннис

Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.
Sports.ru вчера в 08:50
Политика

Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии.
ТАСС 03:46
Экономика

Новостройки продолжают дорожать

Новостройки продолжают дорожать Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей.
Коммерсантъ 02:03
Политика

Климкин заявил об успехе Путина в Донбассе

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об успехах президента России Владимира Путина, которых тот добился благодаря разведению сил в Донбассе.
Политическая Экспертиза вчера в 22:47
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