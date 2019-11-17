Футбол
Реальное время«Нефтехимик» в гостях обыграл «Текстильщик»
"Нефтехимик" в гостевом матче чемпионата ФНЛ обыграл ивановский "Текстильщик" (2:1). Нижнекамцы дважды отличились в первом тайме, голами отметились Потапов и Уридия.
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Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Ожидается, что в Москве президент России Владимир Путин и его белорусский колленга Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.
Политика
Кремль заявил о возможной встрече «нормандской четверки» до конца года
Лидеры Германии, Франции, России и Украины могут провести встречу в «нормандском формате» до конца 2019 года.
Финансы
Эксперт назвал границы курса доллара на неделю
На следующей неделе курс доллара, скорее всего, останется в рамках сложившегося узкого коридора 63.5-64.5.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Политика
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Политика
Выборы в парламент Белоруссии признаны состоявшимися
Выборы в Белоруссии проходят по мажоритарной системе. В 110 округах выбирают 110 депутатов.
Кино
Мединский поддержал красивую эротику в кино
Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя откровенные сцены в фильме «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
Полицейского ранили стрелой в ходе протестов в Гонконге
Изобретательность протестующих в Гонконге не перестает удивлять. Так, сотрудник полиции получил ранение в голень выпущенной из лука стрелой.
Политика
Главу фракции партии Зеленского обвинили в сокрытии американского гражданства
Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия имеет двойное гражданство и скрыл эту информацию при подаче документов кандидата в депутаты перед выборами в парламент: с таким обвинением выступил бывший нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Происшествия
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Происшествия
В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку
Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма.
Шоу-бизнес
Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа
Супруга спортсмена прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует.
Наука
Ученые нашли на Земле самое мертвое место
Ученые обнаружили самое мертвое место на Земле, оно находится на северо-востоке Эфиопии, около вулкана Даллол.
Хоккей
«Трактор» вновь проиграл «Автомобилисту»
Челябинцам изменить ситуацию не удалось. Напомним, что до этого «Трактор» и «Автомобилист» также встречались в Челябинске.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Теннис
Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.
Политика
Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии.
Экономика
Новостройки продолжают дорожать
Новостройки продолжают дорожать Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей.
Политика
Климкин заявил об успехе Путина в Донбассе
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об успехах президента России Владимира Путина, которых тот добился благодаря разведению сил в Донбассе.