Футбол
Реальное время«Нефтехимик» в гостях обыграл «Текстильщик»
"Нефтехимик" в гостевом матче чемпионата ФНЛ обыграл ивановский "Текстильщик" (2:1). Нижнекамцы дважды отличились в первом тайме, голами отметились Потапов и Уридия.
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Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Технологии
Российскую сверхлегкую «умную оптику» готовят к испытаниям на орбите
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарского университета) готовят к космическим испытаниям революционную систему "умной оптики", внедрение которой позволит в 100 раз удешевить создание массовых группировок спутников визуального наблюдения, сообщила пресс-служба вуза.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) прогнозируют, что потребление алкоголя в 2020 году снизится в 3 раза по сравнению с 2016 годом.
Происшествия
В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски
Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Политика
В Грузии начались акции протеста оппозиционных сил
Футбол
Тренер сборной Алжира заявил, что не нуждается в Бензема
Напомним, президент федерации Футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что карьера Карима Бензема в сборной Франции окончена.
Происшествия
Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось
Общество
Рынок труда ХМАО оказался непривлекательным для работающих пенсионеров
Рейтинг составлялся путем оценки российских регионов по специальному индексу – в него включили такие показатели, как уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, а также климат региона.
Общество
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Общество
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
Общество
Минобороны подало иск к РКЦ «Прогресс» на 2,1 млрд рублей
Министерство обороны подало в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать более 2,1 млрд рублей с самарского ракетно-космического центра «Прогресс» – производителя ракеты «Союз».
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Гаджеты
Xiaomi обещает лучшие 5G-камерофоны
В Xiaomi утверждают, что Xiaomi Mi Note 10 является лучшим камерофоном, при этом не стоит забывать о том, то он стоит существенно меньше, чем Huawei Mate 30 Pro.
Экономика
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Политика
Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Общество
Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились только на 3,6%. Также внизу рейтинга оказались Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область — 4%.
Шоу-бизнес
Петербурженка Полина Глен ушла от Джонни Деппа и возвращается домой
Танцовщица из Петербурга Полина Глен заканчивает отношения с 56-летним американским актером Джонни Деппом и уезжает домой, так как ее пугает обрушившаяся на нее популярность.
Футбол
Бабаев рассказал о работе по поиску форварда для ЦСКА
Политика
Украинские военные подняли флаги США в Донбассе
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.