Футбол

Реальное времяРеальное время«Нефтехимик» в гостях обыграл «Текстильщик»

"Нефтехимик" в гостевом матче чемпионата ФНЛ обыграл ивановский "Текстильщик" (2:1). Нижнекамцы дважды отличились в первом тайме, голами отметились Потапов и Уридия.
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«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик», продлив беспроигрышную серию

Sport24.ruвчера в 06:54

Текстильщик - Нефтехимик: прогноз Антона Буглакова 17 ноября 2019

Ставка TVвчера в 01:20

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Текстильщик»

Спорт-Экспрессвчера в 06:53

«Текстильщик» проиграл в Иванове «Нефтехимику»

IvanovoNewsвчера в 06:54

«Текстильщик» отыграл 24-й тур первенства ФНЛ. Итоги матча

Ивтелерадиовчера в 07:10

«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик» в матче ФНЛ

Чемпионатвчера в 07:07

Очередное домашнее поражение «Текстильщика»

Слухи и Фактывчера в 06:49
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Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко

По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
RuNews24.ru вчера в 02:20
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Технологии

Российскую сверхлегкую «умную оптику» готовят к испытаниям на орбите

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарского университета) готовят к космическим испытаниям революционную систему "умной оптики", внедрение которой позволит в 100 раз удешевить создание массовых группировок спутников визуального наблюдения, сообщила пресс-служба вуза.
РИА Новости 01:00
Политика

Россия поставит Индии системы С-400 к 2025 году

ТАСС 01:21
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Общество

Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза

Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) прогнозируют, что потребление алкоголя в 2020 году снизится в 3 раза по сравнению с 2016 годом.
РИА Новости 01:00
Происшествия

AP: при стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека

ТАСС 01:44
Происшествия

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС 00:28
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

В Грузии начались акции протеста оппозиционных сил

Парламентская газета вчера в 08:13
Футбол

Тренер сборной Алжира заявил, что не нуждается в Бензема

Напомним, президент федерации Футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что карьера Карима Бензема в сборной Франции окончена.
Bobsoccer 01:25
Происшествия

Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось

Российская газета вчера в 22:41
Армия и оружие

Россия получила зарубежные заявки на поставку Су-34

REGNUM 01:59
Общество

Рынок труда ХМАО оказался непривлекательным для работающих пенсионеров

Рейтинг составлялся путем оценки российских регионов по специальному индексу – в него включили такие показатели, как уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, а также климат региона.
СургутИнтерНовости 01:09
Общество

В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Lenta.ru 00:24
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
REGNUM вчера в 23:36
Общество

Минобороны подало иск к РКЦ «Прогресс» на 2,1 млрд рублей

Министерство обороны подало в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать более 2,1 млрд рублей с самарского ракетно-космического центра «Прогресс» – производителя ракеты «Союз».
Взгляд.ру 01:51
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Гаджеты

Xiaomi обещает лучшие 5G-камерофоны

В Xiaomi утверждают, что Xiaomi Mi Note 10 является лучшим камерофоном, при этом не стоит забывать о том, то он стоит существенно меньше, чем Huawei Mate 30 Pro.
iXBT.com вчера в 23:14
Экономика

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ 01:57
Политика

Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине

Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Известия вчера в 18:30
Общество

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились только на 3,6%. Также внизу рейтинга оказались Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область — 4%.
Известия вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Петербурженка Полина Глен ушла от Джонни Деппа и возвращается домой

Танцовщица из Петербурга Полина Глен заканчивает отношения с 56-летним американским актером Джонни Деппом и уезжает домой, так как ее пугает обрушившаяся на нее популярность.
Мойка78 вчера в 18:47
Футбол

Бабаев рассказал о работе по поиску форварда для ЦСКА

Metaratings вчера в 15:13
Политика

Украинские военные подняли флаги США в Донбассе

BFM.ru вчера в 11:47
Единоборства

Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом

Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Газета.Ru 01:53
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
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