Футбол

Реальное времяРеальное время«Нефтехимик» в гостях обыграл «Текстильщик»

"Нефтехимик" в гостевом матче чемпионата ФНЛ обыграл ивановский "Текстильщик" (2:1). Нижнекамцы дважды отличились в первом тайме, голами отметились Потапов и Уридия.
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«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик», продлив беспроигрышную серию

Sport24.ru06:54

Текстильщик - Нефтехимик: прогноз Антона Буглакова 17 ноября 2019

Ставка TV01:20

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Текстильщик»

Спорт-Экспресс06:53

«Текстильщик» проиграл в Иванове «Нефтехимику»

IvanovoNews06:54

«Текстильщик» отыграл 24-й тур первенства ФНЛ. Итоги матча

Ивтелерадио07:10

«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик» в матче ФНЛ

Чемпионат07:07

Очередное домашнее поражение «Текстильщика»

Слухи и Факты06:49
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Политика

В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину

В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Газета.Ru 07:43
Общество

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
RT на русском 06:38
Происшествия

Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве

Сотрудники центра противодействия экстремизму пресекли проведение турнира по боевым искусствам на севере Москвы, его участников проверяют на причастность к несанкционированной акции 27 июля.
ТАСС 07:28
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко

По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
RuNews24.ru 02:20
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве офицера полиции протестующими в Иране

В городе Керманшах на западе Ирана офицер полиции был убит в ходе столкновений с протестующими против роста цен на топливо.
Известия 07:03
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Происшествия

Найденная в Волге женщина была зарезана

Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружено в Волге.
КП - Саратов 00:44
Политика

Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года

Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.
Газета.Ru 15 ноября в 05:46
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Футбол

Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии

Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
Телеканал 360° вчера в 16:18
Наука

Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян

Во время новой научной работы австралийские исследователи пришли к выводу, что современные обезьяны были умнее, чем древние предки людей, в том числе австралопитек Люси.
МедиаПоток 14 ноября в 13:11
Кино

Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон

Известия 14 ноября в 04:22
Политика

Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
Известия 07:03
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Теннис

Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
РБК вчера в 09:25
Здоровье

Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 14 ноября в 08:05
Общество

Климатическая зима придет в столицу 21 ноября

Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Российская газета 04:34
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Армия и оружие

ЗРК С-400 поступят на турецкое боевое дежурство к весне

Известия 05:35
Политика

Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике

БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
RT на русском 14 ноября в 13:54
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Lenta.ru вчера в 16:03
Политика

Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
RT на русском 04:58
Политика

Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили гражданскую авиацию

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с наследным принцем эмирата Абу-Даби, шейхом Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном, в ходе которой обсуждалось сотрудничество в области гражданской авиации, сообщает пресс-служба Минпромторга.
Rambler News Service 07:29
Происшествия

СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом

RT на русском 03:18
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Общество

Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 18:01
Общество

На следующей неделе в Петербург придут холода

На следующей неделе температурных режим в Петербурге вернется в рамки климатической нормы.
Московский Комсомолец 07:49
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском вчера в 08:05
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru вчера в 03:08
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
ТАСС 03:35
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Футбол. ФНЛ

  • «Нефтехимик» в гостях обыграл «Текстильщик»

    Реальное время 07:34

  • Енисей — Томь 3:0

    РИА Томск 07:42
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