Футбол

Реальное времяРеальное время«Нефтехимик» в гостях обыграл «Текстильщик»

"Нефтехимик" в гостевом матче чемпионата ФНЛ обыграл ивановский "Текстильщик" (2:1). Нижнекамцы дважды отличились в первом тайме, голами отметились Потапов и Уридия.
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«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик», продлив беспроигрышную серию

Sport24.ru06:54

Текстильщик - Нефтехимик: прогноз Антона Буглакова 17 ноября 2019

Ставка TV01:20

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Текстильщик»

Спорт-Экспресс06:53

«Текстильщик» проиграл в Иванове «Нефтехимику»

IvanovoNews06:54

«Текстильщик» отыграл 24-й тур первенства ФНЛ. Итоги матча

Ивтелерадио07:10

«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик» в матче ФНЛ

Чемпионат07:07

Очередное домашнее поражение «Текстильщика»

Слухи и Факты06:49
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Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Технологии

Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной

Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
NewInform 03:50
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Газета.Ru 12:35
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Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Футбол

Сербия и Украина назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.
Спорт-Экспресс 08:01
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Российская газета 10:15
Политика

Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года

Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.
Газета.Ru 15 ноября в 05:46
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Футбол

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

REGNUM 11:25
Политика

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Газета.Ru 11:19
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Общество

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:48
Политика

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Футбол

Игнашевич прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Армавиром»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о причинах поражения в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ против «Армавира» (1:2). — Обидное поражение, поздравляю «Армавир», город, команду, — цитирует Игнашевича официальный сайт «Торпедо».
Спорт-Экспресс 10:38
Хоккей

Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента

Агент Алан Уолш, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена, высказался о силовом приёме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против его клиента.
RT на русском вчера в 04:41
Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Игры

X019: Microsoft, наконец, показала игровой процесс Age of Empires IV

Age of Empires IV была анонсирована два года назад — помимо рекламного ролика, с тех пор публика, по сути, больше ничего не видела и не слышала об этом наследнике известной стратегической серии.
3DNews 15 ноября в 01:19
Киберспорт

Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
3DNews вчера в 01:45
Политика

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости 13:35
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Гаджеты

Почему смартфон быстро разряжается и когда менять батарею: советы эксперта

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе аккумулятора и через какое время его нужно менять.
ТК Звезда вчера в 19:35
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Происшествия

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
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Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости 10:28
Происшествия

В Гонконге полиция пригрозила протестующим применить боевое оружие

REGNUM 13:19
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens вчера в 01:13
Политика

Слова Собчак о Крыме вновь проверят на экстремизм

Ридус 15 ноября в 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
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