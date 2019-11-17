Футбол
Реальное время«Нефтехимик» в гостях обыграл «Текстильщик»
"Нефтехимик" в гостевом матче чемпионата ФНЛ обыграл ивановский "Текстильщик" (2:1). Нижнекамцы дважды отличились в первом тайме, голами отметились Потапов и Уридия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Технологии
Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной
Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Футбол
Сербия и Украина назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Политика
Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года
Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Футбол
Игнашевич прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Армавиром»
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о причинах поражения в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ против «Армавира» (1:2). — Обидное поражение, поздравляю «Армавир», город, команду, — цитирует Игнашевича официальный сайт «Торпедо».
Хоккей
Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента
Агент Алан Уолш, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена, высказался о силовом приёме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против его клиента.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Игры
X019: Microsoft, наконец, показала игровой процесс Age of Empires IV
Age of Empires IV была анонсирована два года назад — помимо рекламного ролика, с тех пор публика, по сути, больше ничего не видела и не слышала об этом наследнике известной стратегической серии.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Гаджеты
Почему смартфон быстро разряжается и когда менять батарею: советы эксперта
Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе аккумулятора и через какое время его нужно менять.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Происшествия
В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Политика