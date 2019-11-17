Футбол

Реальное времяРеальное время«Нефтехимик» в гостях обыграл «Текстильщик»

"Нефтехимик" в гостевом матче чемпионата ФНЛ обыграл ивановский "Текстильщик" (2:1). Нижнекамцы дважды отличились в первом тайме, голами отметились Потапов и Уридия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик», продлив беспроигрышную серию

Sport24.ru06:54

Текстильщик - Нефтехимик: прогноз Антона Буглакова 17 ноября 2019

Ставка TV01:20

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Текстильщик»

Спорт-Экспресс06:53

«Текстильщик» проиграл в Иванове «Нефтехимику»

IvanovoNews06:54

«Текстильщик» отыграл 24-й тур первенства ФНЛ. Итоги матча

Ивтелерадио07:10

«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик» в матче ФНЛ

Чемпионат07:07

Очередное домашнее поражение «Текстильщика»

Слухи и Факты06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Армия и оружие

В Пентагоне опасаются российского удара по союзникам США

Газета.Ru вчера в 13:17
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Политика

Парламентские выборы в Белоруссии состоялись во всех округах

ТАСС 13:13
Политика

Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе

РИА Новости 12:46
Здоровье

Названы продукты, которые сохранят стройность и здоровье после 40 лет

Врач-диетолог рассказала о продуктах, которые помогут сохранить стройность и здоровье человеку в возрасте после 40 лет.
Ugpressa.ru 14:15
Происшествия

Полиция в Гонконге применила к демонстрантам слезоточивый газ

Ореанда-Новости вчера в 09:55
Футбол

Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Косово уступила национальной команде Англии со счётом 0:4. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри».
Чемпионат 14:17
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Российская газета 05:17
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Политика

Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси

В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
РИА Новости 05:18
Автоспорт

Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии

На последнем круге гонки между Хэмилтоном и Албоном произошло столкновение, в результате которого пилота Red Bull развернуло и он сумел финишировать только на 14-м месте.
RT на русском 15:27
Армия и оружие

СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане

Коммерсантъ 15:15
Политика

МИД РФ опроверг планы передать Украине задержанные корабли до саммита

В российском МИД заявили, что договоренности о передаче Украине задержанных в Керченском проливе судов до саммита в «нормандском формате» не было.
ТК Звезда вчера в 07:39
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru вчера в 05:24
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Общество

В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега

Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 08:26
Здоровье

Названы самые полезные продукты для суставов

Заболевания суставов нередко возникают из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани.
Известия вчера в 23:58
Общество

Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца

В сети поразились списку подарков на Рождество 10-летней девочки.
Lenta.ru вчера в 18:57
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru 15:00
Единоборства

Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
FightTime.ru 02:28
Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Kleo.ru 04:08
Футбол

Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией

17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
REGNUM 11:02
Происшествия

В Липецкой области два человека погибли при пожаре

«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Известия 14:15
Футбол

Роналду ответил на вопрос о конфликте с Сарри

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём конфликте с главным тренером Маурицио Сарри.
Metaratings 13:43
Политика

Джонсон встречался с «агентом КГБ» вскоре после отравления Скрипалей

Как пишет газета, после саммита НАТО, в том числе посвященного отравлению в Солсбери, Джонсон, занимавший пост министра иностранных дел, без личной охраны отправился в Италию на вечеринку сына Лебедева Евгения.
РБК 15:25
Гаджеты

В бенчмарке замечен 2-ядерный процессор AMD Athlon Gold 3150U

AMD Athlon Gold 3150U представляет собой 2-ядерный процессор, поддерживающий работу с 4 потоками.
Дни24 06:26
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Общество

«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области

В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Взгляд.ру 13:48
Общество

В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова

Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
ТК Звезда вчера в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. ФНЛБольше новостей по теме
Главное