Футбол
Реальное время«Нефтехимик» в гостях обыграл «Текстильщик»
"Нефтехимик" в гостевом матче чемпионата ФНЛ обыграл ивановский "Текстильщик" (2:1). Нижнекамцы дважды отличились в первом тайме, голами отметились Потапов и Уридия.
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Армия и оружие
В Пентагоне опасаются российского удара по союзникам США
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Здоровье
Названы продукты, которые сохранят стройность и здоровье после 40 лет
Врач-диетолог рассказала о продуктах, которые помогут сохранить стройность и здоровье человеку в возрасте после 40 лет.
Происшествия
Полиция в Гонконге применила к демонстрантам слезоточивый газ
Футбол
Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Косово уступила национальной команде Англии со счётом 0:4. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри».
Общество
Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Политика
Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси
В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
Автоспорт
Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
На последнем круге гонки между Хэмилтоном и Албоном произошло столкновение, в результате которого пилота Red Bull развернуло и он сумел финишировать только на 14-м месте.
Армия и оружие
СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане
Политика
МИД РФ опроверг планы передать Украине задержанные корабли до саммита
В российском МИД заявили, что договоренности о передаче Украине задержанных в Керченском проливе судов до саммита в «нормандском формате» не было.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Общество
В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега
Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Здоровье
Названы самые полезные продукты для суставов
Заболевания суставов нередко возникают из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани.
Общество
Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца
В сети поразились списку подарков на Рождество 10-летней девочки.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
Происшествия
В Липецкой области два человека погибли при пожаре
«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Футбол
Роналду ответил на вопрос о конфликте с Сарри
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём конфликте с главным тренером Маурицио Сарри.
Политика
Джонсон встречался с «агентом КГБ» вскоре после отравления Скрипалей
Как пишет газета, после саммита НАТО, в том числе посвященного отравлению в Солсбери, Джонсон, занимавший пост министра иностранных дел, без личной охраны отправился в Италию на вечеринку сына Лебедева Евгения.
Гаджеты
В бенчмарке замечен 2-ядерный процессор AMD Athlon Gold 3150U
AMD Athlon Gold 3150U представляет собой 2-ядерный процессор, поддерживающий работу с 4 потоками.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области
В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Общество
В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова
Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.