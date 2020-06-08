Экономика
КоммерсантъBP сократит 10 тыс. сотрудников
Нефтегазовая корпорация BP объявила о планах до конца года сократить 10 тыс. рабочих мест. Это около 15% работающих сейчас в компании 70 тыс. сотрудников. В целом BP планирует сократить капитальные вложения на 25% до $12 млрд в нынешнем году и сэкономить еще $2,5 млрд в следующем.
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Политика
Республиканцы хотят предложить новые санкции США против России и Китая
Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби рассказал о планах предложить новые санкции против России, Ирана и Китая на этой неделе.
РИА Новости 01:03
Происшествия
Милонов призвал не жалеть Ефремова и лишить его всех ролей и званий
Политическая Экспертиза 03:15
Происшествия
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Участником аварии стал актер Михаил Ефремов. Его задержали и доставили на медосвидетельствование.
РИА Новости вчера в 16:28
Кино
Вышел тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке
Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что в сети появился тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке.
Piter.tv 04:31
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
Гаджеты
Ноутбук HP Chromebook x360 14c оценен в 500 долларов
Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook x360 14c, которая работает под управлением операционной системы Chrome OS.
Megaobzor.com 04:30
Армия и оружие
Минобороны заказало новейшие системы ПВО
Министерство обороны России заключило с концерном "Алмаз-Антей" контракт на поставку четырех комплектов зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь" и трех полковых комплектов систем ПВО С-400 "Триумф".
Российская газета 04:51
Общество
Заболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии, пишет «Интерфакс».
Ведомости 02:43
Общество
Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
Общество
Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37
Происшествия
Обыски прошли у экс-хоккеиста Максима Сушинского
По информации "Фонтанки", с 9 июня в Петербурге оперативники проводят около 30 обысков у фигурантов дела об обналичивании денег через официального дилера "Мерседеса".
РЕН ТВ 04:39
Происшествия
В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
RT на русском 04:16
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
РИА Новости вчера в 12:56
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Известия вчера в 06:22
Путешествия
Объявлены условия для въезда россиян в Турцию
Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
Профиль 03:29
Технологии
МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера
Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
РИА Новости 04:22
Общество
8595 человек в России за сутки заразились коронавирусом
8595 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Об этом 9 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.
Сиб.фм 03:37
Транспорт
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Авто
Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake рассекретили до премьеры
Кроме стандартных версий у Arteon появится "заряженная" R-модификация, в том числе и у модели Shooting Brake.
Российская газета 02:38
Политика
Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла
Версия.Инфо вчера в 10:23
Происшествия
Директора фирмы осудили за падение стены на 10 машин на 3-й Дачной
Четвертая Власть 03:30
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Политика
В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17
Власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, данные только со вторичных радаров.
ТАСС 04:54