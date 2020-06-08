Нефтегазовая корпорация BP объявила о планах до конца года сократить 10 тыс. рабочих мест. Это около 15% работающих сейчас в компании 70 тыс. сотрудников. В целом BP планирует сократить капитальные вложения на 25% до $12 млрд в нынешнем году и сэкономить еще $2,5 млрд в следующем.

Политика Республиканцы хотят предложить новые санкции США против России и Китая Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби рассказал о планах предложить новые санкции против России, Ирана и Китая на этой неделе. 23

Кино Вышел тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что в сети появился тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке.

Происшествия В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб. 1,5K

Гаджеты Ноутбук HP Chromebook x360 14c оценен в 500 долларов Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook x360 14c, которая работает под управлением операционной системы Chrome OS.

Армия и оружие Минобороны заказало новейшие системы ПВО Министерство обороны России заключило с концерном "Алмаз-Антей" контракт на поставку четырех комплектов зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь" и трех полковых комплектов систем ПВО С-400 "Триумф". 5

Общество Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. 172

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 317

Общество Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения. 21

Происшествия Обыски прошли у экс-хоккеиста Максима Сушинского По информации "Фонтанки", с 9 июня в Петербурге оперативники проводят около 30 обысков у фигурантов дела об обналичивании денег через официального дилера "Мерседеса".

Происшествия В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит. 18

Происшествия В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал. 51

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Общество Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов. 261

Путешествия Объявлены условия для въезда россиян в Турцию Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.

Технологии МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.

Общество 8595 человек в России за сутки заразились коронавирусом 8595 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Об этом 9 июня сообщили в федеральном оперативном штабе. 231