Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.

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Интернет Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.

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Происшествия В Туле на ул. Октябрьской из-за автобуса произошла массовая авария Водитель автобуса №36а не справился с управлением и врезался в стоящие впереди машины, по предварительным данным региональной Госавтоинспекции.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 589

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Общество Бизнесу разрешили расторгать договор аренды без штрафов Предприятия малого и среднего бизнеса в России получили право досрочно расторгать договоры аренды без штрафов.

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Политика Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express. 131