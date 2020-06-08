Экономика
Вести.RuНефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях
Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
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Общество
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и графики прогулок.
РИА Новости 09:01
Общество
В Италии прогнозируют падение ВВП в 2020 году на 8,3%
Из-за «беспрецедентного экономического шока», вызванного COVID-19, в этом году падение ВВП в Италии составит порядка 8,3%, а в следующем году он сможет восстановиться лишь частично (+4,6%).
Парламентская газета 08:52
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Интернет
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Экономика
Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
Происшествия
В Туле на ул. Октябрьской из-за автобуса произошла массовая авария
Водитель автобуса №36а не справился с управлением и врезался в стоящие впереди машины, по предварительным данным региональной Госавтоинспекции.
АиФ Тула 10:38
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Экономика
Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году
Российскую экономику в этом году ожидает спад на уровне 6% в связи с пандемией COVID-19 и снижением цен на нефть, говорится в июньском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".
ТАСС 11:02
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста 06 июня в 10:44
Экономика
В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования
Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф».
Известия 06:58
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17
Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Общество
Путин поручил увеличить пособие по безработице
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца.
РБК 11:12
Общество
Бизнесу разрешили расторгать договор аренды без штрафов
Предприятия малого и среднего бизнеса в России получили право досрочно расторгать договоры аренды без штрафов.
Компания 08:55
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Армия и оружие
Военные приступили к тренировкам перед Парадом Победы в Новосибирске
В этом году в Параде Победы в Новосибирске в единой механизированной колонне пройдут танки Т-72Б3.
ТК Звезда 08:30
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Общество
В России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
Экономика
Счетная палата Екатеринбурга нашла нарушения в расходах мэрии на СМИ
В 2017 году в работу со СМИ тратилось более 65,9 млн рублей, в 2018 году — более 75 млн рублей, в 2019 году — 108,1 млн рублей.
ТагилСити.ру 10:24
Футбол
СМИ узнали о нелегальном товарищеском матче между клубами РПЛ
Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов», играющие в высшем дивизионе чемпионата России по футболу, в понедельник, 8 июня, провели на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани товарищеский матч вопреки запрету региональных властей на спортивные мероприятия.
РБК 09:20
Общество
Россия возобновит авиасообщение с 15 странами
Росавиация решила возобновить полеты в 15 стран с 15 июля. Но прежде авиаторы намерены согласовать свой план с санитарными властями.
Рамблер вчера в 08:25
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Авто
За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются
За рулем 09:00
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57