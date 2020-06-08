Экономика

Вести.RuВести.RuНефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях

Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

BP сократит 10 тыс. сотрудников

Коммерсантъ13:03

Нефтяной гигант заявил о массовых увольнениях

Lenta.ru11:10

BP сократит 15% своих сотрудников, в том числе из-за коронавируса

ПРАЙМ08:21

BP cократит 15% сотрудников

Ведомости09:35

BP объявила о сокращении 10 тыс. сотрудников

ИА Красная Весна08:57

Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях

Вести.Ru08:30

BP объявила о планах сократить 10 тыс. сотрудников по всему миру

ТАСС09:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 19:15, Ашберн
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
7
Происшествия

Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.
Lenta.ru 16:43
1
Общество

В Крыму с 15 июня откроют отели и санатории

ФедералПресс 14:16
9
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
150
Происшествия

В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
2
Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Здоровье

На Сахалине установлен режим ЧС в двух районах из-за коронавируса

Решение о продлении режима ЧС в Корсаковском и Ногликском районах Сахалинской области до кончания эпидемиологического расследования по случаям заболевания коронавирусом озвучил губернатор региона Валерий Лимаренко на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает 8 июня пресс-служба правительства Сахалина.
ИА Красная Весна 02:13
4
Авто

Конкурент Toyota Highlander от китайского Geely поступил в продажу

В китае кроссовер Geely Haoyue прадлагается по цене от 108,8 тыс. юаней или плрядка 1,05 млн рублей, о чем свидетельствуют предложения компании для предварительного заказа.
SpeedMe 07:56
8
Общество

Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня

В Москве со вторника, 9 июня, отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:54
4,6K
Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан

Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна 06:55
43
Шоу-бизнес

Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце

В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ 13:24
17
Армия и оружие

В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25

ИА Красная Весна 15:57
2
Политика

На сайте голосования по Конституции появились изменения

Изменения появились на сайте голосования по Конституции РФ, пишет газета «Ведомости».
Петербургский дневник вчера в 21:11
5,7K
Футбол

В Италии изменились сроки летнего трансферного окна

Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чемпионат 14:08
Политика

Трамп отверг предложение о сокращении финансирования полиции

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого роспуска или сокращения финансирования полиции не будет.
РИА Новости 16:43
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
303
Финансы

Фондовая Америка торгуется без единой динамики

Хотя инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, им интересно услышать заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, пишет MarketWatch.
Финмаркет 11:43
Космос

После исправления ошибки крот InSight снова работает

InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru 09:12
Общество

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM 16:32
2
Происшествия

Против осужденного за попытку подрыва маршрутки возбудили новое дело

Против осужденного за попытку подрыва маршрутки возбудили новое дело Осужденный за покушение на теракт в подмосковной маршрутке Анвар Юлдашев подозревается в новом преступлении террористической направленности.
Коммерсантъ 11:35
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
94
Происшествия

Срочнику Шамсутдинову предъявили новое обвинение

Газета.Ru 09:46
43
Единоборства

Сехудо назвал единственный бой, ради которого он возобновит карьеру

Нева Спорт 08:53
Общество

В США найден клад стоимостью в миллион долларов

BFM.ru 11:50
2
Армия и оружие

Украина: Турция уничтожила более двадцати ЗРПК «Панцирь-С1»

Агентство «Defense Express» выпустило материал, в котором рассказало о «геноциде» ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии и Сирии.
ГЛАС.RU вчера в 03:20
296
Энергетика

«Газпром» ответил на предложения Белоруссии по цене на газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер направил ответ на письмо министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича по условиям поставок российского газа в Белоруссию в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.
Rambler News Service 06:12
63
Космос

Астрономы внимательно изучили происхождение пузырей Ферми, «вытекающих» из Млечного пути

Впервые ученые смогли увидеть видимый свет от пузырей Ферми — огромных пузырей газа, которые истекают из центра Млечного Пути.
V-kosmose.com 09:02
Шоу-бизнес

Актриса Нина Русланова госпитализирована в Москве

Известия 16:51
Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
ИА БНК 06 июня в 13:04
1,2K
Игры

«Мулан» выйдет в отечественном прокате 23 июля

По данным портала «Бюллетень Кинопрокатчика», в отечественных кинотеатрах ремейк «Мулан» от Disney выйдет 23 июля.
Игромания.ру 13:04
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
BP
Британская компания
Транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Около трети выручки компании даёт деятельность в США. В 2010 году на арендованной компанией нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon произошёл взрыв, что повлекло за собой крупнейший разлив нефти в истории. С 2013 года «Би-Пи» принадлежит 20-процентная доля в компании «Роснефть».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное