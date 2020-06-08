Экономика
Вести.RuНефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях
Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
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Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца
Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.
Lenta.ru 16:43
Общество
В Крыму с 15 июня откроют отели и санатории
ФедералПресс 14:16
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Здоровье
На Сахалине установлен режим ЧС в двух районах из-за коронавируса
Решение о продлении режима ЧС в Корсаковском и Ногликском районах Сахалинской области до кончания эпидемиологического расследования по случаям заболевания коронавирусом озвучил губернатор региона Валерий Лимаренко на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает 8 июня пресс-служба правительства Сахалина.
ИА Красная Весна 02:13
Авто
Конкурент Toyota Highlander от китайского Geely поступил в продажу
В китае кроссовер Geely Haoyue прадлагается по цене от 108,8 тыс. юаней или плрядка 1,05 млн рублей, о чем свидетельствуют предложения компании для предварительного заказа.
SpeedMe 07:56
Общество
Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня
В Москве со вторника, 9 июня, отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:54
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна 06:55
Шоу-бизнес
Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце
В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ 13:24
Армия и оружие
В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25
ИА Красная Весна 15:57
Политика
На сайте голосования по Конституции появились изменения
Изменения появились на сайте голосования по Конституции РФ, пишет газета «Ведомости».
Петербургский дневник вчера в 21:11
Футбол
В Италии изменились сроки летнего трансферного окна
Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чемпионат 14:08
Политика
Трамп отверг предложение о сокращении финансирования полиции
Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого роспуска или сокращения финансирования полиции не будет.
РИА Новости 16:43
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Финансы
Фондовая Америка торгуется без единой динамики
Хотя инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, им интересно услышать заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, пишет MarketWatch.
Финмаркет 11:43
Космос
После исправления ошибки крот InSight снова работает
InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru 09:12
Происшествия
Против осужденного за попытку подрыва маршрутки возбудили новое дело
Против осужденного за попытку подрыва маршрутки возбудили новое дело Осужденный за покушение на теракт в подмосковной маршрутке Анвар Юлдашев подозревается в новом преступлении террористической направленности.
Коммерсантъ 11:35
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Происшествия
Срочнику Шамсутдинову предъявили новое обвинение
Газета.Ru 09:46
Армия и оружие
Украина: Турция уничтожила более двадцати ЗРПК «Панцирь-С1»
Агентство «Defense Express» выпустило материал, в котором рассказало о «геноциде» ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии и Сирии.
ГЛАС.RU вчера в 03:20
Энергетика
«Газпром» ответил на предложения Белоруссии по цене на газ
Глава «Газпрома» Алексей Миллер направил ответ на письмо министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича по условиям поставок российского газа в Белоруссию в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.
Rambler News Service 06:12
Космос
Астрономы внимательно изучили происхождение пузырей Ферми, «вытекающих» из Млечного пути
Впервые ученые смогли увидеть видимый свет от пузырей Ферми — огромных пузырей газа, которые истекают из центра Млечного Пути.
V-kosmose.com 09:02
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
ИА БНК 06 июня в 13:04
Игры
«Мулан» выйдет в отечественном прокате 23 июля
По данным портала «Бюллетень Кинопрокатчика», в отечественных кинотеатрах ремейк «Мулан» от Disney выйдет 23 июля.
Игромания.ру 13:04