Экономика
Вести.RuНефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях
Луни сообщил сотрудникам, что лондонская компания сократит 10 тысяч рабочих мест из нынешних 70100, причем большинство сокращений будет произведено до конца этого года. Представитель компании отказался от прокомментировать ситуацию.
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Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Музыка
Певица Бонни Поинтер умерла в США
МИР 24 18:42
Общество
Петербургские власти представят поэтапный план снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Политика
Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru 10:01
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa 14:50
Экономика
Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС
Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру 10:39
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене части ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК вчера в 12:26
Здоровье
Дальний Восток начал постепенную отмену ограничительных мер
Часть регионов Дальнего Востока приступили к снятию ограничений и постепенной отмене карантинных мер.
News.ru 06:20
Общество
В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию
Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС 12:45
Авто
Конкурент Toyota Highlander от китайского Geely вышел в продажу
Официальные дилеры Geely начали приём заявок на новый кроссовер Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Тарантас Ньюс 13:24
Общество
Рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа
По словам мэра, с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю, 23 числа — стационарные заведения общепита.
Говорит Москва 07:26
Происшествия
В Благовещенске ливень обрушил асфальт и повредил канализацию
Амурская правда 20:46
Футбол
Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона
Сербский защитник Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» в конце сезона. Об этом сообщает Sportski žurnal.
78.ru 06:15
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM 06:51
Общество
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
RT на русском 14:03
Общество
Кто и за сколько будет рекламировать поправки в Конституцию
Ещё в марте заксобрание региона поправки в бюджет, которыми направило на проведение голосования по поправкам 166 миллионов рублей — это почти в 2 раза больше, чем год назад ушло на выборы губернатора.
Чита.Ру 03:36
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Общество
В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:23
Гаджеты
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 могут получить два вентилятора
Сама видеокарта имеет GeForce RTX 3080 получила плату с V-образным торцом.
The GEEK вчера в 03:17
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Политика
КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ 18:35
Армия и оружие
В России планируют испытать новую дальнобойную винтовку
RT на русском 21:03
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18