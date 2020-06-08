Луни сообщил сотрудникам, что лондонская компания сократит 10 тысяч рабочих мест из нынешних 70100, причем большинство сокращений будет произведено до конца этого года. Представитель компании отказался от прокомментировать ситуацию.

Общество Петербургские власти представят поэтапный план снятия ограничений Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". 87

Экономика Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Здоровье Дальний Восток начал постепенную отмену ограничительных мер Часть регионов Дальнего Востока приступили к снятию ограничений и постепенной отмене карантинных мер.

Общество В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом. 94

Футбол Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона Сербский защитник Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» в конце сезона. Об этом сообщает Sportski žurnal.

Общество Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей. 1,4K

Общество Кто и за сколько будет рекламировать поправки в Конституцию Ещё в марте заксобрание региона поправки в бюджет, которыми направило на проведение голосования по поправкам 166 миллионов рублей — это почти в 2 раза больше, чем год назад ушло на выборы губернатора. 1

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 148

Общество В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 612

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,4K