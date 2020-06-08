Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,2K

Технологии Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office На отказ от Windows в пользу Linux властям Гамбурга выделили всего пять лет Текстом соглашения определен и общий принцип разработки нового ПО для чиновников. 3

Общество В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия. 37

Общество В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня. 4,7K

Политика Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции "Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования. 3,1K

Общество В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334 Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). 139

Автоспорт Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности.

Происшествия Ещё двое отправились в СИЗО Читы по делу об убийстве Добрынина Ранее «МК в Чите» сообщал, что по подозрению в убийстве пропавшего 19 мая жителя Читы были задержаны два мужчины 33 и 39 лет.

Гаджеты Пользователи Samsung могут получить принудительную рекламу Сообщается, что всплывающие окна будут отображаться только на бюджетных смартфонах Samsung серии A и M. На фотографии показан 15-секундный таймер на экране блокировки, который пользователю нужно посмотреть, прежде чем разблокировать устройство. 1

Кино Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем. 16

Шоу-бизнес Оксана Самойлова примерила образ блондинки Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой. 16

Здоровье Морозов может продлить режим ограничений после 14 июня Глава региона Сергей Морозов отметил, что обстановка в области не располагает к смягчению ограничительных мер, которые должны были начаться с 14 июня.

Общество Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. 171