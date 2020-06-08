Экономика
Вести.RuНефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях
Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
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Общество
На Сахалине выявили еще 22 случая COVID-19
Двадцать два новых случая COVID-19 за сутки подтверждено на Сахалине, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 22:27
Общество
Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США
Взгляд.ру 09:38
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Технологии
Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office
На отказ от Windows в пользу Linux властям Гамбурга выделили всего пять лет Текстом соглашения определен и общий принцип разработки нового ПО для чиновников.
CNews 02:25
Общество
В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим
До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС 14:54
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Происшествия
Полиция задержала актера Михаила Ефремова из-за ДТП в Москве
Полиция считает виновником аварии в центре Москвы, в которой столкнулись несколько автомобилей на Смоленской площади, заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.
Газета.Ru 17:21
Шоу-бизнес
Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые стала мамой
Мария Шейх стала мамой очаровательной дочурки, только вот ее имя пока держит в секрете.
StarHit.ru 06:35
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Общество
В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Газета.Ru 16:22
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Общество
ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»
«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Автоспорт
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности.
Motorsport.com Россия 11:18
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
Происшествия
Ещё двое отправились в СИЗО Читы по делу об убийстве Добрынина
Ранее «МК в Чите» сообщал, что по подозрению в убийстве пропавшего 19 мая жителя Читы были задержаны два мужчины 33 и 39 лет.
Московский Комсомолец Чита 21:30
Общество
Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
Гаджеты
Пользователи Samsung могут получить принудительную рекламу
Сообщается, что всплывающие окна будут отображаться только на бюджетных смартфонах Samsung серии A и M. На фотографии показан 15-секундный таймер на экране блокировки, который пользователю нужно посмотреть, прежде чем разблокировать устройство.
NewInform 08:42
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН 13:47
Здоровье
«Коалиция Новосибирск 2020» требует отставки губернатора Травникова
Сегодня, 8 июня, «Коалиция Новосибирск 2000» распространила заявление, в котором требует отставки Константина Хальзова и Александра Щербатова.
Atas.info 07:06
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова примерила образ блондинки
Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru вчера в 03:30
Футбол
Стало известно о решении Вагнера Лава вернуться в ЦСКА
Lenta.ru 06 июня в 04:19
Здоровье
Морозов может продлить режим ограничений после 14 июня
Глава региона Сергей Морозов отметил, что обстановка в области не располагает к смягчению ограничительных мер, которые должны были начаться с 14 июня.
Ульяновск онлайн 13:39
Здоровье
Антитела к коронавирусу имеют до 5% челябинских медиков
Челябинск, 8 июня 2020, 19:56 — REGNUM В Челябинской области антитела к коронавирусу имеют до 5% медиков.
REGNUM 12:56
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58