Экономика
Вести.RuНефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях
Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
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Происшествия
Момент ДТП с пьяным Ефремовым попал на видео
Московский Комсомолец вчера в 16:28
Общество
В Брянской области снят режим самоизоляции
В Брянской области, с завтрашнего дня, 9 июня, начнется первый этап снятия ограничений.
Новый путь (Рогнединский район) вчера в 14:03
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Армия и оружие
В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии
Благодаря боевым испытаниям в Сирии российский танк Т-14 приобрел безоговорочный авторитет китайские специалисты В Китае заметили, что на проведение "опасного экзамена" военных из России подтолкнула уверенность в характеристиках и маневренности "Арматы".
Piter.tv 03:31
Общество
Собянин: С 16 июня в Москве заработают летние кафе
Как следует из информационной заметки, размещенной на страницах персонального блога Собянина, первыми свою деятельность смогут возобновить заведения общественного питания, имеющие открытые веранды.
Москва. Северо-Запад вчера в 11:26
Общество
В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч
Всего вылечились 242 397 человек (плюс 11 709). В Москве за сутки умерли 59 пациентов. Общее число смертей в столице превысило 3 тыс.
Коммерсантъ 03:39
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года
Концерн «Алмаз-Антей» поставит Минобороны России до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».
RT на русском 04:03
Политика
Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности
Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 04:15
Происшествия
Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка
Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
Армия и оружие
Эксперт назвал причину быстрого отступления армии Хафтара в Ливии
Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.
Военное обозрение вчера в 23:59
Единоборства
Нуньес получила $ 450 тыс. за победу над Спенсер
Чемпионат 07 июня в 05:18
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Теннис
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Metaratings вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении
Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Здоровье
Уже 796: Новые случаи коронавируса выявлены в Приамурье
В Амурской области во вторник, 9 июня, в лабораторном порядке подтвердили еще 48 случаев новой коронавирусной инфекции.
КП - Благовещенск 02:52
Здоровье
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
Кино
Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor 06 июня в 07:57
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев: Ефремов — подонок и убийца! Стебунов — соучастник
Bookmaker-ratings.ru 01:41
Единоборства
Дацик может провести бой с Александром Емельяненко
Виктория Дацик, супруга осужденного бойца MMA Вячеслава Дацика, сообщила о планах ее мужа провести поединок с Александром Емельяненко.
ProstoProSport вчера в 23:35
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 07 июня в 04:33
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
Армия и оружие
Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани
Иран приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, который предоставлял данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 04:01
Гаджеты
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 могут получить два вентилятора
Сама видеокарта имеет GeForce RTX 3080 получила плату с V-образным торцом.
The GEEK 07 июня в 03:17