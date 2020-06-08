Экономика

Вести.RuВести.RuНефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях

Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Нефтяной гигант заявил о массовых увольнениях

Lenta.ruвчера в 11:10

Нефтяной гигант BP сократит 10 тыс. сотрудников — CNN

REGNUMвчера в 14:10

BP сократит 10 тыс. сотрудников

Коммерсантъвчера в 13:03

BP сократит 15% сотрудников до конца года

РБКвчера в 20:41

BP объявила о планах сократить 10 тыс. сотрудников по всему миру

ТАССвчера в 09:43

BP cократит 15% сотрудников

Ведомостивчера в 09:35

Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях

Вести.Ruвчера в 08:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия

Момент ДТП с пьяным Ефремовым попал на видео

Московский Комсомолец вчера в 16:28
3,2K
Общество

В Брянской области снят режим самоизоляции

В Брянской области, с завтрашнего дня, 9 июня, начнется первый этап снятия ограничений.
Новый путь (Рогнединский район) вчера в 14:03
73
Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
51
Армия и оружие

В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии

Благодаря боевым испытаниям в Сирии российский танк Т-14 приобрел безоговорочный авторитет китайские специалисты В Китае заметили, что на проведение "опасного экзамена" военных из России подтолкнула уверенность в характеристиках и маневренности "Арматы".
Piter.tv 03:31
75
Общество

Собянин: С 16 июня в Москве заработают летние кафе

Как следует из информационной заметки, размещенной на страницах персонального блога Собянина, первыми свою деятельность смогут возобновить заведения общественного питания, имеющие открытые веранды.
Москва. Северо-Запад вчера в 11:26
25
Общество

В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч

Всего вылечились 242 397 человек (плюс 11 709). В Москве за сутки умерли 59 пациентов. Общее число смертей в столице превысило 3 тыс.
Коммерсантъ 03:39
2
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года

Концерн «Алмаз-Антей» поставит Минобороны России до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».
RT на русском 04:03
Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
256
Политика

Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности

Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 04:15
Происшествия

Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка

Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
5
Армия и оружие

Эксперт назвал причину быстрого отступления армии Хафтара в Ливии

Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.
Военное обозрение вчера в 23:59
Единоборства

Нуньес получила $ 450 тыс. за победу над Спенсер

Чемпионат 07 июня в 05:18
1
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,5K
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
2,1K
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
246
Теннис

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Metaratings вчера в 05:40
1
Шоу-бизнес

Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении

Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
1
Происшествия

Племянница погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о трагедии

7 новостей 03:30
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
261
Здоровье

Уже 796: Новые случаи коронавируса выявлены в Приамурье

В Амурской области во вторник, 9 июня, в лабораторном порядке подтвердили еще 48 случаев новой коронавирусной инфекции.
КП - Благовещенск 02:52
Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
3
Кино

Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor 06 июня в 07:57
10
Происшествия

Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива

РИА Новости 02:44
5
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
13
Шоу-бизнес

Дмитрий Губерниев: Ефремов — подонок и убийца! Стебунов — соучастник

Bookmaker-ratings.ru 01:41
Единоборства

Дацик может провести бой с Александром Емельяненко

Виктория Дацик, супруга осужденного бойца MMA Вячеслава Дацика, сообщила о планах ее мужа провести поединок с Александром Емельяненко.
ProstoProSport вчера в 23:35
2
Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 07 июня в 04:33
510
Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
2,4K
Армия и оружие

Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани

Иран приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, который предоставлял данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 04:01
Гаджеты

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 могут получить два вентилятора

Сама видеокарта имеет GeForce RTX 3080 получила плату с V-образным торцом.
The GEEK 07 июня в 03:17
31
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное