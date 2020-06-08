Луни сообщил сотрудникам, что лондонская компания сократит 10 тысяч рабочих мест из нынешних 70100, причем большинство сокращений будет произведено до конца этого года. Представитель компании отказался от прокомментировать ситуацию.

Происшествия Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков. 6

Здоровье 42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области 6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде. 75

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 121

Общество Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. 965

Общество Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом. 4,7K

Общество Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей. 459

Происшествия На дне Байкала произошло землетрясение магнитудой 3,9 В акватории озера Байкал произошел подземный толчок магнитудой 3,9, сообщает портал Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Политика Высланные из Чехии российские дипломаты прилетели в Москву Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN. 20

Происшествия Южносахалинец отправится в колонию строгого режима за сбыт наркотиков Суд приговорил жителя города к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Общество Путин подписал закон о переносе туров Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг. 4

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 1,9K

Космос Главы космических агентств России, США, Европы и Канады проведут онлайн-дискуссию Главы космических агентств США, Европы и Канады обсудят реализацию американской лунной программы «Артемида», а глава «Роскосмоса» расскажет об испытаниях новых российских модулей для орбитальной станции и о работе над пилотируемым кораблем «Орел», который должен прийти на смену «Союзам».

Общество В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов. 87

Общество Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.

Здоровье Нормы времени посещения врачей вводит Минздрав Как сообщает ToDay News Ufa, согласно предложению Минздрава о нормировании времени, оно будет ограничено в амбулаторном звене у хирургов, онкологов и инфекционистов. 82

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине. 1,1K

Шоу-бизнес Пригожин ответил подписчице на совет не позориться Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма". 32

Здоровье Как ульяновская медицина справляется с потоком ковидных больных За сутки в ульяновских лабораториях успевают проверить около 2,5 тысяч проб. В Ульяновской области обследовали всего около 70 тысяч жителей.

Происшествия В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Армия и оружие Корабли эстонских ВМС примут участие в учениях НАТО Корабли ВМС Эстонии примут участие в военно-морских учениях НАТО Baltops 2020, которые стартуют 7 июня в юго-западной части Балтийского моря, вблизи побережья Германии и Дании. 19