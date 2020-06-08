Экономика

РБКРБКBP сократит 15% сотрудников до конца года

Британская нефтяная компания BP до конца текущего года сократит 10 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в обращении гендиректора компании Бернарда Луни к сотрудникам, опубликованном на сайте BP.
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BP сократит 15% сотрудников до конца года

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