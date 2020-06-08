Экономика
РБКBP сократит 15% сотрудников до конца года
Британская нефтяная компания BP до конца текущего года сократит 10 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в обращении гендиректора компании Бернарда Луни к сотрудникам, опубликованном на сайте BP.
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Экономика
ЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки
ЦБ считает, что сейчас установить регуляторные требования к учету климатических рисков будет «затруднительно».
Коммерсантъ 09:13
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета 07:23
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Экономика
Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
Общество
Путин подписал закон о переносе туров
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News 10:56
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Авто
Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek
Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
Армия и оружие
В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25
ИА Красная Весна 15:57
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
Как и говорилось раннее 1 июля объявлен днем голосования по поправкам в Конституцию.
Темирхан-Шура 06:58
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Футбол
Переход Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва
Soccer.ru 14:21
Общество
73% заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились внутри региона
Более 73% заболевших коронавирусом в Иркутской области «подхватили» его внутри региона.
АиФ Иркутск 05:47
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Политика
ФРГ грозит ввести штрафные пошлины на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на «Северный поток — 2», заявил РИА Новости глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
OilCapital.ru 04:55
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Футбол
Мхитарян хочет остаться в «Роме»
Полузащитник Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат «Арсеналу», заявил о желании остаться в «Роме» по окончании срока аренды.
Бомбардир.ру 12:38
Происшествия
В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей
В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
Политика
Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе
Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Шоу-бизнес
Дублер Киану Ривза подтвердил слухи о характере актера
ИА Красная Весна 18:28
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Футбол
Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.
Bobsoccer 07:14
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда 03:29
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Экономика
Дмитрий Журавлев: если остановить Амурский ГПЗ, бюджет региона лишится 1,2 миллиарда рублей
Дмитрий Журавлев привел данные, что бюджет Приамурья потеряет 1,2 миллиарда рублей, если стройка будет остановлена.
Амур.инфо 20:48
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33