Экономика

Вести.RuВести.RuНефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях

Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
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