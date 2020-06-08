Экономика
Вести.RuНефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях
Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
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Общество
Рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа
По словам мэра, с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю, 23 числа — стационарные заведения общепита.
Говорит Москва 07:26
Происшествия
Актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве.
РБК 16:17
Здоровье
Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде
Kazanfirst.ru вчера в 03:00
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru 10:51
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Общество
Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки
25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
Экономика
Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС
Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру 10:39
Армия и оружие
Турецкие ПВО не смогли остановить налет МиГ-29 в Идлибе
ВВС Сирии первый раз нанесли авиационные удары по базам террористов в провинциях Идлиб и Хама.
ИнфоСМИ 14:49
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Общество
ВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать масочный режим
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что россиянам необходимо продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Известия 16:07
Происшествия
В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
Футбол
Гендиректор «Локомотива» высказался об уходе Хеведеса
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал расторжение контракта с защитником Бенедиктом Хеведесом.
Газета.Ru 15:19
Игры
В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в «Ведьмаке 3»
Разработчики считают, что скачок в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 после «Ведьмаке 3» сопоставим с различием дизайна уровней в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3». В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в третьем «Ведьмаке».
Cyber.sports.ru 03:46
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
Общество
В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100
В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
СМИ со ссылкой на портал Defense News Nigeria сообщают о том, что Египет начал концентрировать войска на границе с Ливией.
Военное дело 04:01
Общество
Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Вечерняя Москва 16:16
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Культура
«Союзмультфильм» показал, как выглядит волк из нового «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» объявил о съемках новых серий «Ну, погоди!» И даже уже показал, как будет выглядеть главный антагонист сериала — волк.
Оka.fm 06 июня в 07:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
Общество
Байден в Хьюстоне встретится с семьей Джорджа Флойда
Аргументы и Факты вчера в 14:18
Экономика
Москва увеличивает расходы на информирование жителей
Москва увеличивает расходы на информирование жителей Мэрия Москвы в этом году планирует израсходовать рекордный бюджет на рассылки горожанам.
Коммерсантъ 14:29
Музыка
Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен
Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен.
Территория новостей 12:11
Футбол
Неймар захотел вернуться в «Барселону»
Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар хочет вернуться «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Lenta.ru 16:10
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
Технологии
Ученые выяснили, как быстро коронавирус распространяется в больнице
Оказавшись на поручне больничной койки, коронавирус за пару дней распространяется по множеству помещений в больнице, выяснили специалисты Университетского колледжа Лондона.
Газета.Ru 05:33
Гаджеты
Sony объявила о начале предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II
Компания Sony решила обнародовать цены на новый смартфон Xperia 1 II.
Дни24 09:30