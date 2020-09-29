Обнаружены самые ранние следы кроманьонцев в Западной Европе

Последние свидетельства пребывания неандертальца в Западной Европе относят к 42–45 тыс. лет назад, однако в соседней пещере сохранились указания на то, что они населяли ее 37 тысяч лет назад.