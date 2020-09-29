Ереван, 29 сентября 2020, 20:34 — REGNUM Турецкие военные высоких рангов, находящиеся на территории Азербайджана, принимают участие в управлении азербайджанскими войсками в зоне военного конфликта в Арцахе, заявил 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Российский гонщик Роберт Шварцман, в настоящее время выступающий в "Формуле-2" за команду Prema Racing, заявил, что возможность проехать за рулем болида "Формулы-1" - это его мечта детства, которая осуществится в скором времени.
МакГрегор и Уайт за последние несколько дней нанесли друг другу несколько ударов, Конор слил личную переписку с Дэйной, в которой подробно описывались его мысли о потенциальных боях в течение 2020 года, главе UFC не понравился этот поступок и он обиделся на ирландского бойца.