Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.

с чего всё началось

Правила нефтяной игры будут становиться все жестче на фоне пандемии, считает эксперт. На кону стоит выживание национальной экономики саудитов, поэтому они готовы идти на радикальные меры.

Нефтяная сверхдержава пытается спасти свою экономику в период кризиса

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