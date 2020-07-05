Энергетика
Экономика сегодняНефтяная сверхдержава пытается спасти свою экономику в период кризиса
Правила нефтяной игры будут становиться все жестче на фоне пандемии, считает эксперт. На кону стоит выживание национальной экономики саудитов, поэтому они готовы идти на радикальные меры.
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с чего всё началось
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.РИА Новостивчера в 01:00
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Саудовская Аравия пойдет на радикальные меры ради выживания национальной экономики
iReactorвчера в 12:57
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Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
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Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
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Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым
Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
Общество
В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за сутки
Новые случаи коронавируса были выявлены в 85 регионах России, при этом 28,8% носителей, зарегистрированных за последние сутки, не имели клинических проявлений заболевания.
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Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля
Мосгорсуд отложил на 31 июля пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство.
ТАСС 03:36
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Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Общество
Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19
Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
Происшествия
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков
Российская газета 03:27
Здоровье
Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу
Андрей Александрович медицине посвятил 45 лет своей жизни, значительную часть из которых проработал в ГАУЗ "ГКБ № 4". По мнению врача, сейчас в этой больнице дела идут все хуже и хуже.
Orenday.ru 00:43
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
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Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
Технологии
Кричевский рассказал об уязвимостях системы распознавания лиц
Как сообщил Кричевский, негативное отношению людей к системе распознавания лиц связано с тем, что она вторгается в частную жизнь человека и открывает доступ к приватной информации.
iReactor 01:30
Общество
Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
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Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
Общество
В России могут расширить льготную ипотеку для многодетных семей
Москва, 6 июля 2020, 10:02 — REGNUM Министерство финансов России предложило расширить возможности льготной ипотеки для многодетных семей, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие поправки ведомства.
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Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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Вокруг ТВ вчера в 08:05
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья в настоящее время в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма - в Евпатории и Ялте.
ТАСС вчера в 23:11
Футбол
Милевский и еще десять игроков брестского «Динамо» заразились COVID-19
Вспышка коронавируса была обнаружена в брестском "Динамо". сообщает by.tribuna.com.
Газета.Ru 03:52
Экономика
Глава Минсельхоза: экспорт продукции АПК из России в 2020 году составит $25 млрд
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Будущее России. Национальные проекты 03:07
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Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
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СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
Ребенок пропал 10 мая 2019 года. После этого правоохранительные органы завели уголовное дело.
РБК вчера в 18:09
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В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии
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