Энергетика
Экономика сегодняНефтяная сверхдержава пытается спасти свою экономику в период кризиса
Правила нефтяной игры будут становиться все жестче на фоне пандемии, считает эксперт. На кону стоит выживание национальной экономики саудитов, поэтому они готовы идти на радикальные меры.
Читать в источнике
Оценить180
с чего всё началось
Источники издания утверждают, что в середине июня на онлайн-конференции министр по вопросам энергетики королевства принц Абдул-Азиз ибн Салман поставил жесткий ультиматум представителям этих двух стран, потребовав сократить добычу нефти и начать выполнение обязательств, принятых в рамках последнего соглашения ОПЕК+.РИА Новости01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
iReactor вчера в 22:14
Армия и оружие
Главком ВМС Украины сообщил о готовности к боевым действиям с Россией
По словам главкома ВМС, Украина ожидает от России попытки вторжения в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров.
РБК 19:00
Авто
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Автомобиль комплектуется мотором мощностью 720 л.с. Автомобиль будет выпускаться лишь в течение полугода – до середины следующего года.
Evo-rus.com 03 июля в 08:18
Игры
Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)
Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
Cyber.sports.ru 04:03
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»
Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:09
Армия и оружие
Международный аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
Накануне ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Часть ракет была перехвачена системами ПВО.
Известия 18:36
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа
Похоже, что звезды живут в полиаморных отношениях. Информация об этом поступила от нового партнера звезды.
CT news 17:40
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Футбол
«Зенит» установил рекорд РПЛ, набрав 62 очка за 26 туров
«Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) и стал чемпионом России. За 26 туров РПЛ петербуржцы набрали 62 очка, побив рекорд чемпионата.
Sports.ru 16:30
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом денег Запада
Бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом западных денег.
ФАН 12:57
Гаджеты
Макет iPhone 12 сравнили на фото с iPhone 7
MobiDevices 12:56
Игры
Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей
В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Шоу-бизнес
София Ротару показала особняк за миллион долларов
Певица София Ротару показала свой дорогой дом под Киевом. Она опубликовала фото на странице в Instagram.
ФАН 14:03
Общество
В Петербурге с 6 июля открываются для посетителей музеи, выставочные залы и фитнес-центры
Временный запрет на прием посетителей в музеях, выставочных залах, бассейнах и фитнес-центрах отменяется в Санкт-Петербурге с 6 июля в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 17:09
Общество
Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах
Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru 11:08
Кино
На YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
В YouTube разместили фильм HBO о преследовании многих геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:02
Общество
В Петербурге открыли памятник погибшим в Баренцевом море подводникам
В Петербурге открыли памятник погибшим в Баренцевом море подводникам, передает ОТР. Мемориал расположен на Серафимовском кладбище.
Общественное телевидение России 08:20
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 11:30
Экономика
Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК 14:42
Биатлон
Обнаруженная в допинг-пробе Зайцевой мужская ДНК принадлежит ее мужу
Мужская ДНК обнаружена в одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщает издание Der Spiegel.
Ридус 10:18
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна 09:02