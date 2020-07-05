Источники издания утверждают, что в середине июня на онлайн-конференции министр по вопросам энергетики королевства принц Абдул-Азиз ибн Салман поставил жесткий ультиматум представителям этих двух стран, потребовав сократить добычу нефти и начать выполнение обязательств, принятых в рамках последнего соглашения ОПЕК+.

с чего всё началось

Правила нефтяной игры будут становиться все жестче на фоне пандемии, считает эксперт. На кону стоит выживание национальной экономики саудитов, поэтому они готовы идти на радикальные меры.

Нефтяная сверхдержава пытается спасти свою экономику в период кризиса

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