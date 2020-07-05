Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНефтяная сверхдержава пытается спасти свою экономику в период кризиса

Правила нефтяной игры будут становиться все жестче на фоне пандемии, считает эксперт. На кону стоит выживание национальной экономики саудитов, поэтому они готовы идти на радикальные меры.
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с чего всё началось

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Источники издания утверждают, что в середине июня на онлайн-конференции министр по вопросам энергетики королевства принц Абдул-Азиз ибн Салман поставил жесткий ультиматум представителям этих двух стран, потребовав сократить добычу нефти и начать выполнение обязательств, принятых в рамках последнего соглашения ОПЕК+.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
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