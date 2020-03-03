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Экспресс газетаНефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого
Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров. По мнению экспертов, Саудовской Аравии придется слишком дорого заплатить в нефтяной войне.
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