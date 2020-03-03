Энергетика

Экспресс газетаЭкспресс газетаНефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров. По мнению экспертов, Саудовской Аравии придется слишком дорого заплатить в нефтяной войне.
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Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Lenta.ru03:36

Цены на перевозку нефти взлетели из-за торговой войны России и Саудовской Аравии

Коммерсантъ08:39

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Ruposters.ru05:50

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Профиль10:04

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого

Экспресс газета06:45

Перевозка нефти подорожала из-за торговых войн между Россией и Саудовской Аравией

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