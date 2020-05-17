Аналитик интернет-портала РИА Иван Данилов дал прогноз относительно мировой нефтяной войны. Эксперт считает, что Саудовская Аравия может выйти победителем в противостоянии с Западом.

Саудовская Аравия может выйти победителем из нефтяной войны с Западом

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Общество Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. 209

Здоровье Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом У почти 2 тыс. медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни. 25

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Общество Российские банки предупредили о списании алиментов Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение. 4

Наука Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19 Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование. 82

Общество 160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 121