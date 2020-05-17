Экономика
Актуальные НовостиСаудовская Аравия может выйти победителем из нефтяной войны с Западом
Аналитик интернет-портала РИА Иван Данилов дал прогноз относительно мировой нефтяной войны. Эксперт считает, что Саудовская Аравия может выйти победителем в противостоянии с Западом.
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Саудовская Аравия может выйти победителем из нефтяной войны с Западом
Актуальные Новостивчера в 11:58
Москва и Эр-Рияд могут выйти победителями из нефтяной войны с Западом
Политическая Экспертизавчера в 05:23
Саудовская Аравия и Россия станут победителями в мировой энергетической войне с Западом
Народные новостивчера в 03:14
Запад проиграет Саудовской Аравии и России по итогам энергетического кризиса
ПолитРоссиявчера в 05:25
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Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
Общество
Воробьев объяснил, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев разместил в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором написал, что с 18 мая в Подмосковье будет запущена работа промышленных предприятий, возобновится строительство.
Журналистская правда вчера в 10:35
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала
Актуальные Новости вчера в 08:37
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
Авто
В Европе стали продавать обновленный Jeep Compass
Европейские дилеры компании Jeep стали принимать заказы на кроссовер Compass 2020 модельного года.
Тарантас Ньюс 15 мая в 05:14
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Общество
В Крыму с 18 мая отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Крыму отменят с 18 мая.
RuNews24.ru 16 мая в 05:17
Общество
Доктор Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса
Известный доктор Александр Мясников назвал социальную дистанцию самой эффективной мерой индивидуальной защиты во время пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Калмыкия вчера в 12:55
Политика
США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
Происшествия
СК на Кубани организовал новые проверки нарушений по выплатам медикам
Следователи организовали новые проверки после появления сообщений о невыплате медикам надбавок в разных районах Кубани, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Годовые оценки выставили школьникам Москвы
Московским школьникам проставили годовые оценки, до конца месяца они могут продолжить учиться по собственному желанию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:17
Происшествия
Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия вчера в 19:55
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM вчера в 11:50
Общество
Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах
Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
Ведомости вчера в 19:53
Здоровье
Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом
У почти 2 тыс. медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском вчера в 21:41
Гаджеты
Способы повысить качество работы смартфона перечислены
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм» о том, что во избежание низкой производительности смартфона нужно регулярно высвобождать его память.
МедиаПоток вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети
Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости вчера в 11:09
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
Российские банки предупредили о списании алиментов
Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.
Lenta.ru 01:58
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 17:52
Авто
За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов
Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 01:06
Общество
160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:43
Музыка
Названа величайшая песня в истории Евровидения
Профиль вчера в 16:58
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49