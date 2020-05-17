Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиСаудовская Аравия может выйти победителем из нефтяной войны с Западом

Аналитик интернет-портала РИА Иван Данилов дал прогноз относительно мировой нефтяной войны. Эксперт считает, что Саудовская Аравия может выйти победителем в противостоянии с Западом.
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Саудовская Аравия может выйти победителем из нефтяной войны с Западом

Актуальные Новостивчера в 11:58

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

РИА Новостивчера в 01:00

Москва и Эр-Рияд могут выйти победителями из нефтяной войны с Западом

Политическая Экспертизавчера в 05:23

Саудовская Аравия и Россия станут победителями в мировой энергетической войне с Западом

Народные новостивчера в 03:14

Страны ОПЕК+ выйдут из энергетического кризиса победителями

Экономика сегоднявчера в 02:32

Запад проиграет Саудовской Аравии и России по итогам энергетического кризиса

ПолитРоссиявчера в 05:25

Нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии

МИР 2415 мая в 08:09
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Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
3,3K
Общество

Воробьев объяснил, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев разместил в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором написал, что с 18 мая в Подмосковье будет запущена работа промышленных предприятий, возобновится строительство.
Журналистская правда вчера в 10:35
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Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
77
Шоу-бизнес

Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала

Актуальные Новости вчера в 08:37
16
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
86
Авто

В Европе стали продавать обновленный Jeep Compass

Европейские дилеры компании Jeep стали принимать заказы на кроссовер Compass 2020 модельного года.
Тарантас Ньюс 15 мая в 05:14
1
Общество

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
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Общество

В Крыму с 18 мая отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Крыму отменят с 18 мая.
RuNews24.ru 16 мая в 05:17
480
Общество

Доктор Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса

Известный доктор Александр Мясников назвал социальную дистанцию самой эффективной мерой индивидуальной защиты во время пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Калмыкия вчера в 12:55
615
Политика

США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом

Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
10
Происшествия

СК на Кубани организовал новые проверки нарушений по выплатам медикам

Следователи организовали новые проверки после появления сообщений о невыплате медикам надбавок в разных районах Кубани, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 07:38
3
Общество

Годовые оценки выставили школьникам Москвы

Московским школьникам проставили годовые оценки, до конца месяца они могут продолжить учиться по собственному желанию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:17
12
Происшествия

Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия вчера в 19:55
166
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
581
Здоровье

Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
43
Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM вчера в 11:50
209
Общество

Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах

Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
Ведомости вчера в 19:53
38
Здоровье

Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

У почти 2 тыс. медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском вчера в 21:41
25
Гаджеты

Способы повысить качество работы смартфона перечислены

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм» о том, что во избежание низкой производительности смартфона нужно регулярно высвобождать его память.
МедиаПоток вчера в 04:15
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Шоу-бизнес

Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети

Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости вчера в 11:09
3
Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
106
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,2K
Общество

Российские банки предупредили о списании алиментов

Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.
Lenta.ru 01:58
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Наука

Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 17:52
82
Авто

За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов

Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 01:06
24
Общество

160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:43
121
Музыка

Названа величайшая песня в истории Евровидения

Профиль вчера в 16:58
2
Экономика

Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00
10
Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
58
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ 02:06
545
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Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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