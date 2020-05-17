Экономика

МИР 24МИР 24Нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии

В стране прекратили выплачивать прожиточный минимум. И уже в три раза увеличили НДС. А причина – низкая цена на нефть.
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Саудовская Аравия поставила все на победу в нефтяной войне — эксперты

ИА Красная Весна03:01

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

РИА Новостивчера в 01:00

Москва и Эр-Рияд могут выйти победителями из нефтяной войны с Западом

Политическая Экспертизавчера в 05:23

Саудовская Аравия и Россия станут победителями в мировой энергетической войне с Западом

Народные новостивчера в 03:14

Страны ОПЕК+ выйдут из энергетического кризиса победителями

Экономика сегоднявчера в 02:32

Запад проиграет Саудовской Аравии и России по итогам энергетического кризиса

ПолитРоссиявчера в 05:25

Нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии

МИР 2415 мая в 08:09
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Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
132
Финансы

Рубль опустился к доллару и евро

Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Общество

Обнаружена техническая ошибка: Минздрав о выплатах медикам Прикамья

Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова сообщила, что причиной этому стала техническая ошибка.
РБК Пермский край 01:50
16
Общество

Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:23
369
Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Двукратный лауреат премии Американской Киноакадеми Махершала Али опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram эскиз, представивший его в образе популярного персонажа комиксов Marvel - Блэйда.
Kinonews.ru вчера в 05:10
1
Общество

Более трети американцев отказались покупать товары «Сделано в Китае»

Более трети жителей США не намерены покупать какие-либо товары китайского производства.
РБК 02:52
Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
27
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
591
Общество

Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк

Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.
REGNUM 02:37
15
Общество

Московским школьникам выставили годовые оценки

Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 00:15
19
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,3K
Общество

В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС вчера в 05:25
14
Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить новую модель

Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
11
Общество

Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
92
Общество

В Ростовской области продолжают действовать ограничения

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
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Финансы

Без вливаний Центробанка доллар мог стоить больше 110 рублей

По подсчетам аналитиков, если бы не валютные вливания, стоимость доллара стала бы выше 110 рублей.
Телеканал 360° вчера в 18:50
25
Общество

Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском вчера в 05:13
448
Общество

Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая

В Москве из-за коронавируса действует режим самоизоляции, во время которого жители могут покидать свои дома только по веским причинам.
РИАМО 16 мая в 06:54
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
937
Экономика

Минимальная ставка «семейной» ипотеки в России составляет 4,7%

Последнее условие сильнее всего повлияло на рост популярности «семейной» ипотеки.
РБК 03:02
3
Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
91
Общество

В России остановился рост распространения коронавируса

В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:41
3,3K
Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
117
Политика

Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма

Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
Lenta.ru 03:04
Общество

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
269
Общество

РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам

Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
46
Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
1,6K
Происшествия

В Екатеринбурге выявили коронавирус у сотрудников скорой помощи

REGNUM 02:47
17
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
845
Политика

В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии

По меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа, сообщает австралийский телеканал SBS News со ссылкой на главу МИД Австралии Марис Пейн.
РИА Новости 02:50
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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