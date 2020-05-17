Экономика
МИР 24Нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
В стране прекратили выплачивать прожиточный минимум. И уже в три раза увеличили НДС. А причина – низкая цена на нефть.
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Москва и Эр-Рияд могут выйти победителями из нефтяной войны с Западом
Политическая Экспертизавчера в 05:23
Саудовская Аравия и Россия станут победителями в мировой энергетической войне с Западом
Народные новостивчера в 03:14
Запад проиграет Саудовской Аравии и России по итогам энергетического кризиса
ПолитРоссиявчера в 05:25
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Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
Финансы
Рубль опустился к доллару и евро
Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Общество
Обнаружена техническая ошибка: Минздрав о выплатах медикам Прикамья
Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова сообщила, что причиной этому стала техническая ошибка.
РБК Пермский край 01:50
Общество
Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве
В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:23
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Двукратный лауреат премии Американской Киноакадеми Махершала Али опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram эскиз, представивший его в образе популярного персонажа комиксов Marvel - Блэйда.
Kinonews.ru вчера в 05:10
Общество
Более трети американцев отказались покупать товары «Сделано в Китае»
Более трети жителей США не намерены покупать какие-либо товары китайского производства.
РБК 02:52
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк
Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.
REGNUM 02:37
Общество
Московским школьникам выставили годовые оценки
Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 00:15
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС вчера в 05:25
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую модель
Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Общество
В Ростовской области продолжают действовать ограничения
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
Финансы
Без вливаний Центробанка доллар мог стоить больше 110 рублей
По подсчетам аналитиков, если бы не валютные вливания, стоимость доллара стала бы выше 110 рублей.
Телеканал 360° вчера в 18:50
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском вчера в 05:13
Общество
Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая
В Москве из-за коронавируса действует режим самоизоляции, во время которого жители могут покидать свои дома только по веским причинам.
РИАМО 16 мая в 06:54
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Экономика
Минимальная ставка «семейной» ипотеки в России составляет 4,7%
Последнее условие сильнее всего повлияло на рост популярности «семейной» ипотеки.
РБК 03:02
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
В России остановился рост распространения коронавируса
В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:41
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Политика
Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
Lenta.ru 03:04
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Общество
РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам
Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа, сообщает австралийский телеканал SBS News со ссылкой на главу МИД Австралии Марис Пейн.
РИА Новости 02:50