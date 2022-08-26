Ранее в четверг доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук (Россия) Олег Кузнецов отметил, что заявления о поставках западного оружия на территорию Украины являются в большей мере элементом информационной войны.
Папа Римский Франциск разделяет мнение о том, что НАТО несёт часть ответственности за начало спецоперации России на Украине, заявили в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.
Наступление с большой вероятностью приведет к драматическим последствиям для ВСУ — обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара, отметил автор.