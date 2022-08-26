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Нефтяник Эберхарт: Саудовская Аравия остается более привязанной к России, чем к США

Отказ Саудовской Аравии пойти навстречу просьбам президента США Джо Байдена увеличить добычу нефти показывает большую близость Эр-Рияда к Москве.
ФАН
Однако в Саудовской Аравии рассчитывают, что баррель нефти будет стоить примерно 100 долларов.
Комсомольская правда
Эксперт отметил, что в Эр-Рияде недовольны попытками Вашингтона заключить ядерную сделку с Ираном.
РИА Новости
В дальнейшем, 11 августа, ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тыс. баррелей, до 3,1 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru

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Нефтяник Эберхарт заявил, что реакция Саудовской Аравии на мольбы Байдена говорит о близости Эр-Рияда и Москвы
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Нефтяник Эберхарт заявил о большей близости Саудовской Аравии России, чем США
Газета.Ru00:28
Нефтяник Эберхарт заявил о большей близости Саудовской Аравии к России, чем к США
Life.ru01:35
Forbes: реакция саудитов на просьбу Байдена демонстрирует близость Эр-Рияда и Москвы
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Эберхарт: реакция саудитов на мольбы Байдена говорит о близости Эр-Рияда и Москвы
ИА SM-News00:36
Нефтяник Эберхарт: Саудовская Аравия остается более привязанной к России, чем к США
Lenta.ru01:52
Нефтяник Эберхарт: реакция саудитов на мольбы Байдена говорит о близости Эр-Рияда и Москвы
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