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Нефтяник Эберхарт: Саудовская Аравия остается более привязанной к России, чем к США

Саудовская Аравия не пошла навстречу просьбам президента США Джо Байдена об увеличении добычи нефти, что говорит о большей близости Эр-Рияда к Москве, чем к Вашингтону.
REGNUM
Однако в Саудовской Аравии рассчитывают, что баррель нефти будет стоить примерно 100 долларов.
Комсомольская правда
Эксперт отметил, что в Эр-Рияде недовольны попытками Вашингтона заключить ядерную сделку с Ираном.
РИА Новости
В дальнейшем, 11 августа, ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тыс. баррелей, до 3,1 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru

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Нефтяник Эберхарт: Саудовская Аравия остается более привязанной к России, чем к США
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