Энергетика
РосбалтНефтяникам РФ поручили переориентировать экспорт на внутренний рынок
Министерство энергетики РФ поручило нефтяным компаниям перенаправить экспортные потоки на российский внутренний рынок, следует из сообщения пресс-службы Минэнерго по итогам совещания, которое провел замминистра Павел Сорокин.
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