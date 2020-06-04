Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефтяники перенаправят экспорт топлива на внутренний рынок

Рекомендации предусматривают суммарный уровень производства на уровне июня 2019 года, то есть более 3,1 млн тонн в месяц, а также увеличение отгрузок на внутренний рынок с темпами, опережающими ожидаемый рост потребления.
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Нефтяники перенаправят экспорт топлива на внутренний рынок

Газета.Ru10:54

Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить топливо на внутренний рынок

РБК06:24

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