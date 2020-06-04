Энергетика

КомпанияКомпанияНефтяникам рекомендовали перенаправить экспорт на внутренний рынок

Минэнерго поручило нефтяным компаниям в июне «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам совещания, посвященного рынку автомобильного бензина, пишет РБК.
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Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне

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