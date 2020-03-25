Энергетика
Новые ВедомостиНефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом
Техасские нефтяники, на долю которых приходится более 40% всей добываемой в США нефти, хотят обсудить стабилизацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.
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Комиссар США по вопросам нефти надеется обсудить с Новаком стоимость энергоресурсов
Экономика сегодня24 марта в 13:47
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