Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиНефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом

Техасские нефтяники, на долю которых приходится более 40% всей добываемой в США нефти, хотят обсудить стабилизацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.
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