Техасские нефтяники, на долю которых приходится более 40% всей добываемой в США нефти, хотят обсудить стабилизацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.

Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом

Экономика Проценты по вкладам обложат подоходным налогом Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.

Здоровье В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.

Общество Президент России объявил нерабочую неделю Глава государства объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Все предприятия будут закрыты с 28 марта по 5 апреля.

Общество В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Общество В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.

Спорт Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса В FIDE отреагировали на закрытие авиасообщения России с другими странами.

Общество СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете «По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.