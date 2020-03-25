Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruНефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом

Представители нефтяной отрасли Техаса, центра добычи сланцевой нефти в США, хотят обсудить ситуацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией. О готовности к переговорам сообщил член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора Райан Ситтон.
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