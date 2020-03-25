Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruНефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом

Представители нефтяной отрасли Техаса, центра добычи сланцевой нефти в США, хотят обсудить ситуацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией. О готовности к переговорам сообщил член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора Райан Ситтон.
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Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса

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Газета.Ru 01:25
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Власти ОАЭ запретили «Победе» эвакуировать россиян из Дубая

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«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
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В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
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