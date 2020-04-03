Общество

Lenta.ruLenta.ruНефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии

Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии. Они обратились к властям США, чтобы те ударили по их основным конкурентам, развязавшим ценовую войну, и стабилизировали ситуацию на нефтяном рынке, пишет Financial Times.
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с чего всё началось
Американские производители сланцевой нефти начали масштабную лоббистскую кампанию, в числе прочего пытаясь убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу, пишет Financial Times
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Коммерсантъ06:09

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Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии

Lenta.ru04:53

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
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Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
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Lenta.ru вчера в 10:58
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В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
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Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 12 мая 2020 года составит 77,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.
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Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
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В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

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Сегодня, 3 апреля, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов обратился к бизнес-сообществу региона с заявлением о том, что предприниматели в сложившейся на данный момент ситуации получат беспрецедентную поддержку от государства.
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Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
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В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
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РЖД отменяют поезда из-за падения спроса

Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
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Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

В Испании число выявленных случаев заболевания коронавирусом за день выросло на 7,5 тысячи и достигло 117,7 тысячи.
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Путин поручил запустить тестирование беспилотных автомобилей

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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
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КамАЗ возобновит производство 6 апреля

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