с чего всё началось

Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии. Они обратились к властям США, чтобы те ударили по их основным конкурентам, развязавшим ценовую войну, и стабилизировали ситуацию на нефтяном рынке, пишет Financial Times.

Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии

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