с чего всё началось

Американские производители сланцевой нефти запустили агрессивную лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times. По данным источников газеты, нефтяники обратились за помощью к бывшему министру энергетики Рику Перри.

Политика Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.

Политика Путин проведет совещание по нефти на фоне ситуации на рынке Совещание с участием президента России Владимира Путина по нефти пройдет на фоне ситуации на рынках и после обсуждения президентом этой темы с главами других стран, включая лидера США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гаджеты В видеоролике поддержки Apple упомянуты метки AirTag Что касается упомянутого видео, то в одной из его частей на экране демонстрируется меню настроек, в котором упомянуто устройство AirTag и его предназначение.

Наука Страшнее коронавируса: чем грозит жизнь без насекомых По разным оценкам, с учетом развивающихся технологий, биосфере без насекомых отводится от пятидесяти до ста лет, что с точки зрения эволюции означает моментальную смерть.

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.

Общество ЦБ просят разрешить выдавать ОСАГО без диагностических карт «Обращаюсь к правительству и Центробанку с предложением в срочном порядке разрешить страховым компаниям продажу полисов ОСАГО без предоставления диагностических карт и прочих отметок о прохождении техосмотра», — заявил Миронов.

Общество Часть предприятий Воронежской области возобновит работу Губернатор Воронежской области Александр Гусев анонсировал возобновление работы части предприятий и организаций, функционирующих на территории региона.

Происшествия Новгородский суд рассмотрит нарушения главы профсоюза «Альянса врачей» Окуловский районный суд Новгородской области рассмотрит материалы об административных нарушениях, составленные в отношении председателя межрегионального профессионального союза работников здравоохранения "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, которая была задержана по пути из Москвы, сообщила пресс-служба райсуда.

Политика Капитана зараженного коронавирусом авианосца США сняли с должности В ВМС США приняли решение освободить от должности командира атомного авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса среди членов экипажа судна попал в руки СМИ, сообщило агентство Reuters.

Политика Поручения по борьбе с коронавирусом дал правительству Путин На сайте Кремля опубликован документ, согласно которому правительство и региональные власти должны принять дополнительные меры для поддержки населения в связи с коронавирусом.