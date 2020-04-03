Общество
РИА НовостиFT: американские нефтяники призвали ввести новые санкции против России
Американские производители сланцевой нефти запустили агрессивную лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times. По данным источников газеты, нефтяники обратились за помощью к бывшему министру энергетики Рику Перри.
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с чего всё началось
Американские производители сланцевой нефти начали масштабную лоббистскую кампанию, в числе прочего пытаясь убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу, пишет Financial Times.Коммерсантъ06:09
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